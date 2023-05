Ein Duo macht den Hunderter voll

Was Klein-Harras und Großkadolz bei den erzielten Toren schafften, ist mittlerweile auch drei Teams bei den erhaltenen Treffern gelungen: Schon vor zwei Wochen machte Neuruppersdorf mit dem 2:6 bei Haringsee II den Hunderter voll, diese Woche kam mit einem 0:16 in Haugsdorf wieder eine kräftige Ladung Gegentore für die Bittmann-Elf hinzu. Vier Runden vor dem Ende hält der USC bei 120 kassierten Treffern, zumindest die 173 aus dem Vorjahr sollten diesmal aber unterboten werden. Als zweites Team überschritt am Samstag Prinzendorf die wenig ruhmreiche Marke – mit einem 1:9 in Klein-Harras.

Obmann-Stellverteter Martin Schwarz sah das Positive: „Wir haben nicht zweistellig verloren und auch ein Tor gemacht“. Wichtig sei für Schwarz, dass man vor Neuruppersdorf bleibe. Der Klein-Harraser Vereinsadmin Rene Schubert äußerte wiederum Sympathien für den Gegner: „Es geht uns nicht um die Tordifferenz, wir wollen, dass Mannschaften wie Neuruppersdorf und Prinzendorf auch Spaß am Fußball haben“. Der Funktionär lachte: „Wir haben uns alle mit ihnen übers Tor mitgefreut, außer halt unsere Spieler selbst“. Immerhin: Auch bei Prinzendorf scheint ein besseres Endresultat als die 129 kassierten Tore aus der vergangenen Saison wahrscheinlich.

Haringsee II verlor das direkte Duell mit Pellendorf

Am Sonntag trafen dann zwei weitere Teams, die akut gefährdet waren, den Hunderter voll zu machen, im direkten Duell aufeinander: Haringsee II (96 Gegentore) empfing Pellendorf (93). Die Ausgangslage war bei beiden Teams äußerst bescheiden, verlor Haringsee II doch eine Woche zuvor mit 0:17 in Michelstetten, während Pellendorf im Frühjahr bisher gar keinen Zähler holte. Das Team von Rupert Konar drehte nach 0:2-Rückstand dank dreier Tuitz-Treffer die Partie, am Ende verlor man aber dennoch mit 3:5. Pellendorf-Coach Raffael Lang verleitete die Aufholjagd wiederum zu einem „großen Lob an alle“.

Während Haringsee nun 101 Gegentore hat, hält Pellendorf bei 96. Und vielleicht wehrt sich die Lang-Elf noch länger gegen die 100: Die nächsten Gegner Dürnkrut/Jedenspeigen II und Neuruppersdorf stellen die schwächsten Offensiven der Liga.