Erster gegen Zweiter

Ohne Trainer Erich Strehwitzer und Toptorschütze Kevin Pusch muss die Spielgemeinschaft ins Spitzenspiel gehen. In der Vorwoche ließen die Hüttendorfer nicht nur die ersten Punkte liegen (2:2 in Gnadendorf). Obendrein sahen Coach und Goalgetter jeweils Gelb-Rot. Der Ärger über den Unparteiischen war bei Obmann Peter Schmatzberger groß: „Ich habe schon lange keinen Schiedsrichter mehr abgelehnt, aber diesmal wird’s wieder mal Zeit. Ich hab ihm nach dem Match auch geraten wieder zum Pfeifen aufzuhören.“ Insbesondere der Ausfall von Pusch tue Schmatzberger „extrem weh.“

Bei den Haugsdorfern ist die Stimmung nach der Vorwoche deutlich besser, auch es gegen Prinzendorf eine kurze Schrecksekunde gab. Stefan Artmann zog sich eine Rückenverletzung zu, musste sogar mit Krankenwagen ins Spital transportiert werden. Mittlerweile gab Coach Bernhard Diem aber Entwarnung: „Er hatte Glück im Unglück, es ist 'nur' eine Genickprellung.“ Der Abwehrspieler wird wohl nicht spielen, ansonsten ist der Personalsituation ähnlich gut wie die Stimmung: „Das Selbstvertrauen stimmt. Hüttendorf ist jedoch immer ein gefährliches Pflaster, wir werden mit viel Vorsicht in das Spiel gehen.“

Haringsee II könnte Gnadendorf überholen

Das zweite tabellarische Nachbarschaftsduell in dieser Runde geht zeitgleich mit der Top-Partie über die Bühne. Schletz gastiert beim SV Haringsee II. SVH II-Übungsleiter Rupert Konar schätzte den kommenden Gegner stark ein: „Schletz hat X gegen Michelstetten gespielt. Ich schätze das Spiel so wie Michelstetten ein, es wird eine Abwehrschlacht. Vom Schletzer Trainer Robert Ingartler gab es im Vorfeld ein lob an die Konar-Elf: „Ich kenne die Mannschaft aus dem Vorjahr. Aber wenn ich mir die Ergebnisse so anschaue, ist das gar nicht so schlecht, was sie heuer machen. Wir müssen sicher wieder eine Top-Leistung bringen, damit wir dort bestehen. Aber wir nehmen sowieso keinen auf die leichte Schulter.“

Beide Tabellenschlusslichter dürfen jeweils zu Hause ran. Die jeweiligen Gegner von Neuruppersdorf (8.) und Prinzendorf (7.) haben aber die klare Favoritenrolle inne. Neuruppersdorf-Spielertrainer Kevin Schuckert will gegen Gnadendorf kleine Brötchen backen: „Es ist immer leicht gesagt, aber am besten wollen wir so spielen, dass wir nicht hoch verlieren.“

Der SCP hat mit Michelstetten ebenfalls einen harten Brocken vor der Brust. Das unterstreicht auch die Statistik. Aus allen 18 direkten Duellen (Anm. seit 2012) konnte man nur dreimal gewinnen.

Der Spieltag im Überblick:

Samstag, 16:30 Uhr: Haringsee II - Schletz (Sen), Neuruppersdorf - Gnadendorf (Rath), SG Hüttendorf/Paasdorf - Haugsdorf (Bernhard).

Sonntag, 16 Uhr: Prinzendorf - Michelstetten (Cizmecioglu).