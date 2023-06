Großes Titelfinale in Klein-Harras

Turbulent, turbulenter, Großkadolz. Der SCG hat ereignisreiche Wochen hinter sich. Eine kleine Zusammenfassung: Goalgetter Osman Tek musste wegen eines Kopfstoßes eine Fünf-Spiele-Sperre absitzen, in Hüttendorf gab's zum ersten Mal in der Rückrunde keinen Sieg. Eine Woche darauf verkündete Trainer Ernest Gartler, dass der Spielbetrieb in der Kampfmannschaft nach dieser Saison eingestellt wird.

Und dann war da noch das letzte Derby gegen die großen Rivalen aus Haugsdorf, das so nebenbei entscheidend für den weiteren Verlauf des Titelkampfes war. Großkadolz konnte mit 3:1 gewinnen, AFC-Trainer Bernhard Diem war enttäuscht, sah aber die positiven Faktoren an dieser Partie: „Wir haben gespielt, sie haben gewonnen. Von den Hochkarätern war es aber ausgeglichen. Wir sehen es positiv, wir müssen nie wieder gegen Großkadolz spielen.“

Platzverweise gab es im Derby auf beiden Seiten

Zwei Platzverweise gab es ebenso in der relativ hitzigen Partie, zumindest sah das Diem so: „Gerade nach dem 3:1 wurde es richtig hitzig. Da waren schon Tätlichkeiten dabei, die der Schiri nicht gesehen hat.“ Gartler widersprach Diem: „Ich hab' den Spielern gesagt, sie sollen sich zusammenreißen. Das hat weitestgehend funktioniert.“ Eine Ausnahme gab es da aber doch. Can Güler wurde in der 50. Minute eingewechselt, sah in der 80. die erste Gelbe wegen einer Unsportlichkeit und musste neun Minuten später wegen eines Fouls frühzeitig in die Kabine. „Das war nicht sonderlich schlau von ihm“, gab Gartler zu. Vorher flog Haugsdorfs Patrik Messmer wegen Kritik vom Platz.

Schubert: „Würde die Meisterschaft mit ihnen teilen“

Nach dem Derbysieg liegt der Fokus bereits auf der alles entscheidenden letzten Meisterschaftswoche. Bevor es ins Endspiel gegen Tabellenführer Klein-Harras geht, wartet noch Michelstetten auf den SCG. Gartler unterstrich noch einmal den Willen seines Teams: „Die Mannschaft will jetzt unbedingt Meister werden. Auch gegen Haugsdorf haben sie sich zu 100 Prozent reingehaut. Wir können uns in Michelstetten zwar eine Niederlage leisten, das wollen wir selbstverständlich nicht.“ Unabhängig von dessen Ausgang ist das Szenario für Samstag aber klar: wer das direkte Duell gewinnt, ist Meister. Wichtig könnte der Nachtrag nur für ein etwaiges Remis am Samstag werden: Siegt Großkadolz in Michelstetten, ist man bei einem X am Samstag vorn, ansonsten würde das Remis Klein-Harras zum Titel reichen.

Max Wanderer, Sportlicher Leiter beim USV, brachte es nach dem 2:0 in Schletz auf den Punkt: „Jetzt geht es nächste Woche um alles. Egal was passiert, wir müssen Großkadolz schlagen.“ Mit der Rückkehr des zuletzt gesperrten Torhüters Hannes Trunner ist der Leader für den Showdown komplett. Ungeachtet des Saisonausgangs ist Vereinsadmin Rene Schubert stolz auf die bisherige Leistung: „Großkadolz spielt eine Bomben-Saison. Ich bin einfach froh, dass wir zu dem Endspiel kommen. Wir haben es uns beide verdient, sind beide ungeschlagen. Am liebsten würde ich mir die Meisterschaft mit ihnen teilen.“ Laut Schubert kommt es nun auf den Kopf an: „Wir müssen das Spiel so nehmen, als wäre es eine normale Partie. Es ist aber kein normales Spiel, da geht es auch um die Nerven.“