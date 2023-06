Schlusspfiff für Dürnkrut/Jedenspeigen II

Nicht nur in Klein-Harras steigt kommendes Wochenende ein Endspiel. Aus anderen Gründen ist auch das Duell zwischen der SG Dürnkrut/Jedenspeigen II und der SG Hüttendorf/Paasdorf eines: Es wird das letzte Spiel überhaupt für das erst zu Saisonbeginn geschaffene Team von Martin Hörstlhofer sein. Dem Coach zufolge liegt das an der Personalsituation: „Wir haben einen Stamm von sieben bis neun Leuten, der Rest muss jede Woche doppelt spielen (auch in der 2. Klasse-Reserve, Anm.) und das geht auf Dauer nicht, allein schon wegen der Verletzungsgefahr.“ Selbst Kicker über 40, wie Hörstlhofer selbst oder Rene Binder, bestritten zuletzt öfters zwei Partien am Wochenende. „Letzten Sommer haben uns bei einer Abstimmung viele Leute für die Bezirksklasse zugesagt, die Realität sah leider anders aus“, so Hörstlhofer. Sportlich lief es mit zuletzt vier Siegen in Folge gut.

Auch Haringsee II war zuletzt knapp aufgestellt, spielt aber kommende Saison weiter. Daher äußert Trainer Rupert Konar einen Wunsch: „Mehr verlässliche Spieler für nächstes Jahr wären nicht schlecht, ich muss oft auf fünf Positionen verglichen zur Vorwoche umstellen.“ Immerhin: Das Saisonziel, nicht Letzter zu werden und immer antreten zu können, wurde erreicht.