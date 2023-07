Uneinigkeit über den Modus

Wie sieht der ideale Modus für die nur mehr acht Teams umfassende Bezirksklasse aus? Diese Frage bereitet Gruppenobmann Josef Rosatzin und seinen Klubs seit Wochen Kopfzerbrechen. Als Alternative zu 28 Partien (viermal jeder gegen jeden) bot Rosatzin eine Teilung in zwei Play-offs im Frühjahr plus einen Ligacup an und ließ die Klubs darüber abstimmen.

Laut dem Gruppenobmann fiel das Ergebnis einer E-Mail-Abstimmung mit 6:2 klar für den Play-off-Modus aus, weshalb er diesen in der NÖN 27/2023 als fix bezeichnete. Die Gruppensitzung brachte dann zu seiner Überraschung ein anderes Ergebnis: Vier Klubs waren für die „herkömmliche“ Rückrunde, vier für Play-offs. Somit endet die Hinrunde ohne Gewissheit darüber, wie es im Frühjahr weitergeht. Die Entscheidung darüber fällt nämlich erst am 17. November bei einer weiteren Sitzung in Hüttendorf.