Mit dem 0:1 war es geschehen

Gnadendorf - Haugsdorf 0:4 (0:1). Eigentlich wollten die Haugsdorfer die Partie in Gnadendorf verschieben, zu viel Events (Haugsdorfer Poolparty, Hollabrunner Volksfest, Hochzeit) fanden an diesem Wochenende statt. Am Ende wurde doch am Sonntagnachmittag gespielt. „Man hats schon gemerkt, bis auf Raimund Chmela und die Ligonäre waren gestern alle fort“, so AFC-Trainer Diem.

Vielleicht starteten die Gäste deshalb auch gemächlich in die erste Ligapartie. Die Gnadendorfer drückten an, ohne jedoch wirklich zwingend zu werden. Die erste Duftmarke auf Seiten der Diem-Elf setzte Raimund Chmela mit einem Distanzschuss, den Michael Jordan stark parierte.

Diem: „Du musst das 0:1 machen, dann sind sie gebrochen.“

Wenig später war es dann Robert Bulva, der seine Farben in Führung brachte. Robert Bazala ließ nach einer Ecke auf den späteren Toschützen tropfen, Bulva musste nur noch einschieben. Für Diem war der Treffer bereits der „Knackpunkt“ im Spiel: „Ab diesem Zeitpunkt hatten wir die Kontrolle. In Gnadendorf musst du das 0:1 machen, dann sind sie gebrochen. Bis dahin kämpfen sie voll dagegen.“

Und so kam es in der Folge, auch wenn ein weiterer Haugsdorf-Treffer auf sich warten ließ. In der 57. Minute verwertete Peter Vaculka einen Chmela-Stanglpass, erhöhte eine Minute später nach einem Pass in die Tiefe auf 0:3. Auch das 0:4 erzielte der tschechische Stürmer, diesmal nach einem Seitenwechsel. Damit gelang Vaculka ein lupenreiner Hattrick.

Statistik:

Gnadendorf - Haugsdorf 0:4 (0:1).

Torfolge: 0:1 (18.) Bulva, 0:2 (57.) Vaculka, 0:3 (58.) Vaculka, 0:4 (72.) Vaculka.

Gnadendorf: Jordan; Mayer (HZ. Edelbauer), Marko Madner, Christenheit, Rappl (71. Kopalek), Habitzl, Zdenek Holcapek, Eckl, Filip Holcapek, Angster (80. Joachim Madner), Bobor.

Haugsdorf: Aguiari; Burger, Messmer (73. Raab), Bolebruch, Vaculka (80. Christian Chmela), Bazala, Brucker (HZ. Vrbka), Bulva, Raimund Chmela, Artmann (HZ. Geretschläger), Frodel.

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Marius-Aurelian Baston-Ciobanu.