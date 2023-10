Dritter Punkt fürs Schlusslicht

Haringsee II - Neuruppersdorf 1:1. Wie in den letzten Wochen konzentrierte sich der USC Neuruppersdorf vor allem auf eine stabile Defensive. Zusätzlich sollte es Nadelstiche in Form von schnellen Gegenangriffen geben. Diese Herangehensweise ging anfangs auf. Insbesondere in der ersten Viertelstunde gab es einige Konteraktionen, zu selten spielten es die Gäste richtig fertig.

In der 15. Spielminute ging der USC in Führung - auch dank Mithilfe der Haringseer. Über Mohammad-Deiaa Alhasan angegriffen, verlor der Angreifer den Ball. Als ein SVH II-Akteur klären wollte, traf er Alhasan so, dass die Kugel ins Tor abprallte - 0:1. Alhasan kam überhaupt erst zum Spielgerät, weil ein Haringsee II-Verteidiger zuvor einen „katastrophalen Fehlpass" machte, wie es Coach Rupert Konar formulierte.

Nach Corner zurückgeschlagen

Der Vorsprung der Gäste hielt aber nur etwas mehr als zehn Minuten. Kapitän Patrick Hollauf glich mit einem Kopfballtor infolge einer Ecke aus. In der Folge hatten die Hausherren mehrer Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. So verhinderte nur die Latte den Treffer von Michael Kopecky, Benjamin Haindl scheiterte ebenfalls noch vor der Pause im Abschluss.

Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild. Wie in den letzten 20 Minuten der ersten Hälfte kam kaum etwas von den Neuruppersdorfern. Die Konar-Elf spielte ihre Angriffe aber zu selten konsequent aus und wenn man vors Tor kam, haperte es am Abschluss. Kopetzky traf erneut nur Aluminium, obendrein hate Roman Nositzka eine vielversprechende Chance. Sein Kopfball ging aber zu zentral aufs Tor, kein Problem für Goalie Denny Hlina.

In der Nachspielzeit fuhr der USC noch einen letzten Konter. Alhasan wurde dabei von Thomas Iser gefoult. Der Haringsee II-Abwehrspieler war letzter Mann und flog folgerichtig mit Rot vom Platz. Am Ausgang dieser Partie änderte das aber recht wenig - es blieb beim Unentschieden.

Die Stimmen zum Spiel:

Rupert Konar, Trainer, Haringsee II: „Im Konter war der Gegner gefährlich. Vielleicht haben wir aber zu kompliziert gespielt. Wir waren dann einfach zu inkonsequent, hatten schon vier Hunderter. Das Foul musste Thomas (Anm. Iser) halt machen, sonst hätten wir das Spiel vielleicht noch verloren.“

Kevin Schuckert, Spielertrainer, Neuruppersdorf: „Erste Viertelstunde haben wir Gas gegeben, dann ein bisschen nachgelassen. Zweite Halbzeit ist dann nicht wirklich viel gegangen. Aber wir sind glücklich, dass wir es drüber gebracht haben.“

Statistik:

HARINGSEE II - NEURUPPERSDORF 1:1 (1:1).

Torfolge: 0:1 (15.) Alhasan, 1:1 (26.) Hollauf.

Gelbe Karten: Harbers (90+3. Unsportlichkeit), Kopecky (81. Kritik), Jukl (75. Unsportlichkeit); Alscher (75. Unsportlichkeit), Govedari (75. Foul).

Rote Karten: Thomas Iser (90+5. Torchancenverh.); .

Haringsee II: Harbers; Kopecky, Beganovic (HZ. Steiner), Habla (79. Kopica), Seidel (90+1. Hopf), Haindl, Jukl, Nositzka, Strohmayer (HZ. Markus Iser), Hollauf, Thomas Iser.

Neuruppersdorf: Hlina; Zeybek, Griessbach, Govedari, Jonusi (57. Alscher), Weinmann (57. Kruspel), Taborsky, Eller, Alhasan, Kögerler (64. Zekiroski), Schuckert (87. Böck).

67 Zuschauer, Schiedsrichter: Kujtim Avdiu.