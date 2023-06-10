Kleinharras - Großkadolz 2:2 (1:1)
10.06.2023 17:30
Statistik:
Kleinharras - Großkadolz 2:2 (1:1)
Torfolge: 0:1 (7., Elfmeter) Zavadil, 1:1 (16.) Holemar, 2:1 (67.) Güles, 2:2 (68., Elfmeter) Zavadil
Karten: Stejskal (63., Gelbe Karte Unsportl.), Uhrinec (6., Gelbe Karte Foul), Celik (40., Gelbe Karte Foul), Holemar (41., Gelbe Karte Kritik)Meissner (87., Gelbe Karte Foul), Bürringer (44., Gelbe Karte Unsportl.), Dvorak (53., Gelbe Karte Foul), Güler (90+2., Gelbe Karte Foul)
Kleinharras: Konhäusner, Bayrakci, Trunner, Holemar, Stejskal, Sretenovic, Uhrinec, Bulut, Celik Burak (60. Güles), Celik Yusuf, Güles Haydar
Großkadolz: Meissner, Dvorak, Valis, Zavadil, Deres, Hohenecker, Bürringer, Selcuk, Hanik (29. Güler), Zahoran, Bitlinger (68. Bagirtlak)
230 Zuschauer, Schiedsrichter: Ferdi Oezdogan