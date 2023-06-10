Kleinharras - Großkadolz 2:2 (1:1)

Erstellt am 10. Juni 2023 | 19:30
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MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild Bezirksklasse Weinviertel
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

10.06.2023  17:30

Statistik:

Kleinharras - Großkadolz 2:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (7., Elfmeter) Zavadil, 1:1 (16.) Holemar, 2:1 (67.) Güles, 2:2 (68., Elfmeter) Zavadil

Karten: Stejskal (63., Gelbe Karte Unsportl.), Uhrinec (6., Gelbe Karte Foul), Celik (40., Gelbe Karte Foul), Holemar (41., Gelbe Karte Kritik)Meissner (87., Gelbe Karte Foul), Bürringer (44., Gelbe Karte Unsportl.), Dvorak (53., Gelbe Karte Foul), Güler (90+2., Gelbe Karte Foul)

Kleinharras: Konhäusner, Bayrakci, Trunner, Holemar, Stejskal, Sretenovic, Uhrinec, Bulut, Celik Burak (60. Güles), Celik Yusuf, Güles Haydar

Großkadolz: Meissner, Dvorak, Valis, Zavadil, Deres, Hohenecker, Bürringer, Selcuk, Hanik (29. Güler), Zahoran, Bitlinger (68. Bagirtlak)

230 Zuschauer, Schiedsrichter: Ferdi Oezdogan

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