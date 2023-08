Schützenfest im sommerlichen Schongang

Prinzendorf - SG Hüttendorf/Paasdorf 0:7. Knackige 33 Grad hatte es am späten Sonntagnachmittag in Prinzendorf. Die Temperaturen bekamen beide Mannschaften zu spüren. In einem - unter anderem wetterbedingten - nicht gerade temporeichen Spiel erwischten die Gäste aus Hüttendorf/Paasdorf einen guten Start.

Bereits in der zweiten Spielminute traf Tobias Eckner per Elfmeter auf 0:1. In der Folge kam von den Hüttendorfern jedoch wenig, was Obmann Peter Schmatzberger missfiel: „Dann haben alle geglaubt, es wird leicht und geht eh von allein.“ Erst nach einer Trinkpause, in der Trainer Erich Strehwitzer eine Standpauke hielt, wurde es besser.

„Mehr diskutiert als gespielt“

Simon Stacher erzielte mit einem Schuss aus etwa 20 Metern das 0:2, Oktay Arslan erhöhte noch vor der Pause auf 0:3. Bis zur angesprochenen Unterbrechung war Schmatzberger unglücklich mit dem ersten Durchgang: „Wir haben mehr diskutiert als gespielt. Da hat die Mannschaft aufs Wesentliche vergessen.“

Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste weiterhin nach schalten und walten wie sie wollen. Kevin Pusch stellte nach einem Stanglpass auf 0:4 (52'), Hager machte mit einem Schuss aus spitzem Winkel das 0:5 (54'). In der 63. Spielminute probierte es Simon Adami mit einem Weitschuss, der wurde zwar abgeblockt, im Nachsetzen kam er wieder zum Leder und schließlich auch zum Tor. Den Abschluss machte mit Stacher der einzige Doppeltorschütze in dieser Partie. Nach einer Ecke köpfte er einen Prinzendorf-Verteidiger an, die Kugel sprang zu Stacher zurück, der drückte den Ball über die Linie.

Schmatzbergers Fazit fällt etwas ernüchternd aus: „Wir haben zu wenig gemacht. Haben die Aufgabe erledigt, es war ein Sommerkick bei 33 Grad. Das können wir abhaken. Der beste Mann am Platz war der Schiedsrichter (Anm. Nenad Andric), das muss auch einmal gesagt werden.“

Statistik:

Prinzendorf - SG Hüttendorf / Paasdorf 0:7 (0:3).

Torfolge: 0:1 (2., Elfmeter) Eckner, 0:2 (30.) Stacher, 0:3 (42.) Arslan, 0:4 (52.) Pusch, 0:5 (54.) Hager, 0:6 (63.) Adami, 0:7 (77.) Stacher.

Prinzendorf: Maier; Mann, Marco Weissenbeck, Sahin Kale, Kourilek, Prajka, Memic (70. Hirsch), Walter, Schwarz, Hermann Weissenbeck, Mustafa Kale (38. Winkelmüller).

Hüttendorf/Paasdorf: Graf (46. Aligo); Adami, Balija, Schmatzberger; Kutzer, Arslan; Schwarzenberger (59. Laber), Stacher (78. Körbel), Portenschlager (59. Pernold); Pusch, Eckner (46. Hager).

30 Zuschauer, Schiedsrichter: Nenad Andric.