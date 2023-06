Aufgabe erledigt, „mehr auch nicht“

Schletz - Klein-Harras 0:2. „Wir haben die Aufgabe erledigt, aber mehr auch nicht“, so das erste Fazit von Klein-Harras' sportlichen Leiter Maximilian Wanderer. In einer Partie, welche nicht komplett den Ansprüchen des Tabellenführers genügte, tat man sich gerade offensiv schwer.

Der USC Schletz zeigte wie so oft eine kämpferisch starke Leistung, hielt über eine halbe Stunde lang hinten die Null. Da wurden durchaus Erinnerungen an das Duell in der Hinrunde hervorgerufen, als Markus Holemar erst spät den Siegtreffer zum 0:1-Heimerfolg erzielte. Ganz solange ließ sich die Celik-Elf diesmal nicht Zeit. Nachdem man zuvor schon den ein oder anderen Sitzer liegen ließ, führte in 34. ein Standard zum Erfolg.

Führungstreffer war „erlösend“

Nach einer Ecke von Rene Stejskal überwand Pavol Uhrinec mit einem platzierten Kopfball den gegnerischen Torhüter Rainer Pizal. Der Schletzer Schlussmann fiel mit einer starken Leistung auf, entschärfte so einige Möglichkeiten des Gegners. Sektionsleiter Wanderer über das 0:1: „Das erste Tor war erlösend, dann wollten wir eigentlich aufs zweite gehen.“

Bis ein weiterer Treffer fallen sollte, war die Schlussphase dieser Partie bereits angebrochen. Haydar Güles, der jüngere der beiden gleichnamigen Cousins, machte in der 83. Minute den Sack zu. Bitter für den USV: In der darauffolgenden Aktion verletzte sich Torhüter Andreas Wegebauer. Der Ersatzmann vom gesperrten Stammgoalie Hannes Trunner krachte mit einem Gegenspieler zusammen, worauf dieser auf die Schulter von Wegebauer fiel. Dreiertormann Rene Novotny hütete für die letzten Minuten das Tor der Gäste.

Insgesamt war es aus Sicht von Wanderer eine „zerfahrene Partie, in der Schletz alles gegeben hat“. Defensiv war die Leistung laut dem sportlichen Leiter stark, offensive hätte man gerade im Hinblick auf das Endspiel gegen Großkadolz noch Steigerungsbedarf.

Statistik:

Schletz - Kleinharras 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (34.) Uhrinec, 0:2 (83.) Güles

Karten: Stacher (71., Gelbe Karte Unsportl.)Güles (92., Gelbe Karte Unsportl.), Celik (90., Gelbe Karte Kritik), Uhrinec (77., Gelbe Karte Unsportl.), Sretenovic (67., Gelbe Karte Foul)

Schletz: Marbach, Pizal, Putz, Schodl, Stacher, Rieder (69. Böhm), Haranza, Vitek, Habenbacher (HZ. Kober), Nauer, Jungbauer

Kleinharras: Bayrakci (89. Wanderer), Güles Muhammed, Wegebauer (84. Novotny), Konhäusner (75. Dikici), Güles Haydar, Bulut (84. Seymann), Uhrinec, Holemar, Güles Haydar, Sretenovic, Stejskal

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Cemil Cizmecioglu