Entscheidungstor durch Ex-Spieler Stacher

Hüttendorf - Schletz 3:1. Die Gäste aus Schletz sahen anfänglich aus wie der klare Favorit. Gleich mehrere Top-Möglichkeiten erarbeitete sich der USC in den ersten 25 Minuten. So scheiterte Robert Marbach nur an der Querlatte, Cedomir Tosic vergab ebenso einen dicken Sitzer. „Das war fast nur ein Spiel auf ein Tor“, erklärte Coach Robert Ingartler. In Führung ging seine Elf dennoch nicht, das sollte auch bis zum Ende dieser Partie so bleiben.

Denn nach der Pause bestrafte die SG die Ineffizienz des Gegners. Jürgen Auer verwandelte einen Strafstoß zum 1:0. Die Schletzer schlugen schnell zurück. Cedomir Tosic traf nach einem Corner zum Ausgleich.

Bruderduell ging an Simon Stacher

Die Begegnung diente im Übrigen auch als Bruderduell zwischen dem Ex-Schletzer Simon Stacher und David Stacher. Im Gesamten wurde die Partie ruppiger, doch auch die Geschwister gingen ordentlich zur Sache. So geschehen in der 68. Minute, als David Stacher gegen Bruder Simon im Zweikampf mit einem hohen Bein voranging. Hüttendorfs Stacher war aber um einen Schritt schneller, gewann den Zweikampf und spielte in der Folge noch zwei weitere Gegner aus, bevor er mit einem platzierten Abschluss das 2:1 erzielte. „Eine super Einzelleistung, wenn er den Schritt im Zweikampf aber nicht schneller macht, liegt er im Spital“, lobte Obmann Peter Schmatzberger und betonte zugleich das gefährliche Einsteigen von David Stacher.

Kurz nach dem 2:1 sah Schletz' Stacher die erste Gelbe, nur zwei Zeigerumdrehungen danach flog er vom Platz. Nach einem Foulspiel an ihn, warf er seinen Gegner zu Boden. In Unterzahl tat sich die Ingartler-Elf noch schwerer und kassierte zehn Minuten vor Schluss das 3:1 - die endgültige Entscheidung. Kevin Puschs Kopfball drehte sich aus spitzem Winkel noch ins Tor.

Die Stimmen zum Spiel:

Peter Schmatzberger, Obmann, SG Hüttendorf/Paasdorf: „Die ersten 20-25 Minuten hätte Schletz 0:3 führen können. Danach wurde es etwas besser, aber auch nicht weltbewegend. Der Elfer war dann der Knackpunkt, nach dem 0:1 waren wir dann auch nicht wirklich vorhanden. Der Sieg geht eigentlich in Ordnung, irgendwie war er glücklich aber auch verdient.“

Robert Ingartler, Trainer, USC Schletz: „Erste Hälfte kann ich den Jungs überhaupt nichts vorwerfen. Sie haben eigentlich bis zum Schluss gekämpft. Nach dem Ausschluss war es dann noch schwieriger. Dem Schiedsrichter ist die Partie aber komplett entglitten. Aber das soll keine Ausrede sein. Es ist für mich keine verdiente Niederlage, aber so ist der Fußball. Wenn du die Tore nicht machst, bekommst du sie irgendwann.“

Statistik:

SG Hüttendorf / Paasdorf - Schletz 3:1 (0:0).

Torfolge: 1:0 (48., Elfmeter) Auer, 1:1 (55.) Tosic, 2:1 (68.) Stacher, 3:1 (79.) Pusch.

Gelbe Karten: Muhsil (18. Unsportlichkeit), Kutzer (64. Foul), Eckner (71. Foul); Haranza (67. Unsportlichkeit), Stacher (69. Foul), Svatoš (57. Unsportlichkeit).

Hüttendorf:Graf; Reinsperger (46. Kutzer), Balija, Schmatzberger; Auer, Adami; Muhsil, Schwarzenberger (59. Hager (84. Haydn)), SimonStacher; Pusch, Eckner.

Schletz: Pizal; Habenbacher (46. Kraied-Mathlouthi), David Stacher, Wolfsbauer, Schodl; Marbach (89. Christian Stacher), Vitek, Jungbauer, Svatoš (77. Rieder); Tosic, Haranza.

Hüttendorf, 80 Zuschauer, SR Strasser.