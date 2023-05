Mit dem 0:3 ging's nur mehr in eine Richtung

Gnadendorf - Haugsdorf 0:9. Die Hausherren erzeugten in der Anfangsphase mehr Gefahr als ihre Gegner. Filip Holcapek hatte die frühe Führung am Kopf. Seinen Abschluss aus fünf Metern entschärfte Tormann David Aguiari mit einer starken Parade. In den darauffolgenden Minuten gab es noch weitere gute Abschlüsse der Madner-Elf.

Mit der ersten Gelegenheit ging Haugsdorf nach 22 Minuten in Führung. Thomas Bazala wurde von einer Freistoßflanke bedient, überlupfte den gegnerischen Verteidiger mit dem rechten Fuß und traf mit links zum 0:1. Bereits mit der nächsten Aktion stellten die Gäste eine Minute später auf 0:2. Der AFC griff über die rechte Seite an, Peter Vaculka schickte Patrik Messmer in die Tiefe, der konnte den Torhüter überwinden. Exakt diesen Spielzug trainieren die Haugsdorfer schon seit Wochen. Coach Bernhard Diem freute sich, dass es endlich genauso aufging: „Genau solche Situationen proben wir schon so lange und heute haben wir endlich die Tore genauso rausgespielt.“ Bis auf zwei Ausnahmen (0:4 und 0:9) fielen die Haugsdorfer Tore nach einem ähnlichen Muster: Spiel über die Außen - Stangelpass oder Pass in den Rückraum - Abschluss.

Zwei Debüttreffer

Nur drei Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte Bazala auf 0:4. Er verschoss den Strafstoß zwar, traf aber mit dem Nachschuss. „Damit war die richtige Gegenwehr vorbei, die Moral war gebrochen“, gab UFC-Coach Marko Madner zu. Rechtsverteidiger Fabian Burger kam in der 67. zu seinem ersten Saisontor. Für Kapitän Rene Geretschläger - der zum 0:9-Endstand traf - war es ebenso sein erstes Tor in dieser Saison. Geretschläger erzielte ein Freistoßtor.

Madner zollte dem Gegner nach der Partie Respekt: „Sie haben wirklich gut gespielt, es war schwer zu verteidigen. Ab dem 0:4 waren wir immer einen Schritt zu langsam. Vorne haben sie schon viel Qualität, das war technisch schon sehr sauber.“

Statistik:

Gnadendorf - Haugsdorf 0:9 (0:3)

Torfolge: 0:1 (22.) Bazala, 0:2 (23.) Messmer, 0:3 (40.) Bolebruch, 0:4 (48.) Bazala, 0:5 (67.) Burger, 0:6 (69.) Vaculka, 0:7 (73.) Messmer, 0:8 (75.) Messmer, 0:9 (78.) Geretschläger

Karten: Holcapek (77., Gelbe Karte Foul), Linde (63., Gelbe Karte Foul)

Gnadendorf: Gass; Zdenek Holcapek; Mayer, Marko Madner (70. Joachim Madner), Hertl; Bobor, Sevcik, Linde (66. Kopalek), Christenheit; Filip Holcapek, Angster.

Haugsdorf: Aguiari; Burger, Bolebruch, Geretschläger, Artmann; Bauer (43. Raab); Chmela, Bulva, Bazala, Messmer; Vaculka.

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Rehrl