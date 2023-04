Der fünffache Holcapek

Werbung

Gnadendorf – Prinzendorf 7:0. Die Prinzendorfer Torhüter-Problematik war auch in dieser Partie wieder Thema. Wie in der letzten Woche bekleidete Marcus Hecht die Torhüterposition, weil Dean Vuckovic und Bernd Tauder verletzungsbedingt fehlten. Bei Letzterem besteht die Hoffnung, dass er nächste Woche zu seinem Comeback kommt.

Zum Start war es eine ausgeglichene Begegnung und trotzdem ging Gnadendorf durch Filip Holcapek in Führung (8.). Camillo Lindo bediente Holcapek infolge eines Ballgewinns per Lochpass. Der Stürmer überhob den Goalie. In der 15. Minute nutzte der Torschütze zum 1:0 einen schlechten Abstoß des gegnerischen Torhüters aus und überhob den Schlussmann erneut – 2:0. Kurz darauf verpassten die Prinzendorfer den Anschlusstreffer, obwohl man eine hochkarätige Chance hatte.

Puselja-Ausschluss als Knackpunkt

Richtungsweisend für dieses Spiel war der Ausschluss von Dragan Puselja in der 44. Spielminute. Aufgrund eines Foulspiels sah er die zweite gelbe Karte, fünf Minuten zuvor wurde der Kapitän zum ersten Mal verwarnt. Für Prinzendorfs Obmann-Stellverteter Martin Schwarz eine klare Fehlentscheidung: „Das war nicht mal ein Foul.“ Die Wogen gingen in der Folge hoch. Zusätzlich musste Kevin Mann verletzungsbedingt runter, für ihn kam Nico Hannesschläger in der 33. Minute.

Nach der Pause gab Gnadendorf mehr und mehr den Ton an. Den Startschuss setzte Holcapek per Strafstoß in der 47. Drei Minuten später erzielte der eingewechselte Tobias Angster das 4:0. „Das hat mich sehr für ihn gefreut“, meinte sein Trainer Marko Madner. Angster trat in der 53. Minute auch als Vorlagengeber in Erscheinung. Der Torschütze hieß erneut Filip Holcapek. Beim Spielstand von 5:0 verletzte sich Nico Hannesschläger schwer. Nach einem harten Einsteigen eines Gegners zog er sich einen Fußbruch zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Nachdem Holcapek in der 69. auch noch zu seinem fünften Tor kam präsentierte Lukas Christenheit kurz vor Schluss noch ein „Schmankerl“ für die Zuseher. Der Joker ging auf der Außenbahnvorbei und schoss ansatzlos ins Kreuzeck.

Die Stimmen zum Spiel:

Marko Madner, Trainer, UFC Gnadendorf: „Wir hätten sicher ein paar Tore mehr schießen können. Prinzendorf ist aber sicher stärker als letztes Jahr. Bis zum 1:0 war das Spielsehr ausgeglichen. Die Torwartsituation ist natürlich nicht ideal bei ihnen. Zweite Halbzeit war es dann einfacher in Überzahl, wir haben es auch gut zu Ende gespielt“

Martin Schwarz, Obmann-Stellvertreter, SC Prinzendorf: „Wir waren bis zum 3:0 die spielerisch bessere Mannschaft. Dann gibt der Schiedsrichter einen Elfmeter für den Gegner. Das war eine Katastrophe, mir fehlen die Worte bei so einem Schiedsrichter. Die Tore kannst du natürlich so bekommen, aber das war bei jeder Berührung von uns ein Foul.“

Statistik:

Gnadendorf - Prinzendorf 7:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (8.) Holcapek, 2:0 (15.) Holcapek, 3:0 (47., Elfmeter) Holcapek, 4:0 (50.) Angster, 5:0 (53.) Holcapek, 6:0 (69.) Holcapek, 7:0 (87.) Christenheit

Karten: Habitzl (64., Gelbe Karte Foul)Hecht (62., Gelbe Karte Kritik), Puselja (39., Gelbe Karte Unsportl.), Prajka (45., Gelbe Karte Kritik), Lifka (46., Gelbe Karte Foul), Winkelmüller (70., Gelbe Karte Kritik), Puselja (44., Gelb/Rote Karte Foul), Schwarz (., Rote Karte Beleid.), Kourilek (29., Gelbe Karte Foul)

Gnadendorf: Linde, Habitzl, Kopalek (HZ. Angster), Holcapek, Madner, Bobor, Hertl, Gass, Sevcik (70. Christenheit), Holcapek, Mayer

Prinzendorf: Kourilek, Kale, Wiesinger, Prajka, Puselja, Walter (70. Hirsch), Hecht, Winkelmüller, Rampula (65. Maier), Mann (33. Hannesschläger), Lifka

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Soner Sen