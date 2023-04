Keine Tore im Mittelfeld-Duell

Gnadendorf - Schletz 0:0. Im Duell der beiden Teams aus dem Tabellenmittelfeld waren wohl auch die regenbedingt schwierigen Platzverhältnisse dafür verantwortlich, dass beide Teams offensiv wenig zustande brachten. „Wir hatten einige Ausfälle und sind nicht so reingekommen“, haderte Schletz-Coach Josef Schodl, der sich das Chancenmanko seines Teams erklärten konnte: „Spielerisch war es nicht schlecht. Wir haben im letzten Drittel aber die Bälle nicht an den Mann gebracht, daher hatten wir auch kaum Möglichkeiten. Und wenn du die Bälle nicht vor bringst, schauen die Stürmer auch nicht so gut aus“.

Gnadendorf-Spielertrainer Marko Madner sah zwei starke Defensiven, die wenig zuließen und lobte sein Team für den starken Einsatz. Die beste Chance für die Gäste hatte Petr Haranza, der Topstürmer ließ diese aber liegen. Madner sah in der Schlussphase zwei gute Gelegenheiten für Gnadendorf: „Einmal haben wir ganz knapp vorbeigeschossen und einmal haben sie den Abschluss geblockt. Der Sieg wäre schon schmeichelhaft gewesen, das Unentschieden ist gerecht“. Dem schloss sich auch Schodl an, er resümierte: „Unterm Strich hats gepasst“.

29.04.2023 16:30

Statistik:

Gnadendorf - Schletz 0:0 (0:0)

Torfolge:

Karten: Haranza (22., Gelbe Karte Kritik), Marbach (63., Gelbe Karte Unsportl.)

Gnadendorf: Madner Marko, Linde, Mayer, Bobor, Sevcik (60. Christenheit), Holcapek Filip, Holcapek Zdenek, Angster (77. Kopalek), Habitzl, Hertl, Gass

Schletz: Öztürk, Jungbauer, Stacher Christian, Rieder, Schodl, Marbach, Pizal, Svatoš, Haranza, Vitek, Stacher David (75. Habenbacher)

30 Zuschauer, Schiedsrichter: Muhammed Temizsoy