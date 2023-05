Früher Platzverweis als Knackpunkt

Großkadolz - Gnadendorf 9:0. Die Gnadendorfer wehrten sich in der Anfangsphase. Auch nach dem 1:0 (5. Minute) durch Jakub Valis hielt die Madner-Elf dagegen. In der 16. Spielminute erfolgte der Knackpunkt in dieser Begegnung. Manfred Habitzl erhielt für Torchancenverhinderung die Rote Karte. Für Gnadendorf-Trainer Marko Madner war es keine klare Rote: „Es waren noch zwei Verteidiger in der Nähe. Im Nachhinein ist es eh egal, aber ein anderer Schiedsrichter hätte es vielleicht nicht gegeben.“ Sein Gegenüber Ernest Gartler pflichtete ihm bei: „Der Ausschluss zu Beginn war natürlich hart. Für sie war ein klarer Nachteil, weil sie haben sich eigentlich gut gewehrt.“

Wenige Minuten darauf hielt Großkadolz-Schlussmann Petr Deres seine Farben im Spiel, indem er einen Kopfball von Filip Holcapek parierte. Eine bessere Gelegenheit sollten die Gäste in der Folge nicht mehr bekommen. Ab der 20. spielten nämlich nur mehr die Großkadolzer, erhöhten bis zur Pause auf 5:0. Osman Tek, der ein weiteres Mal in Torlaune war, gelang im ersten Durchgang innerhalb von 13 Minuten ein lupenreiner Hattrick.

Den Großteil der Tore spielte die Gartler-Elf über die Flügel heraus, danach kam meist der Stanglpass oder ein Zuspiel in den Rückraum. Nach der Pause trafen die Heimischen beinahe im Zehn-Minuten-Takt. Daniel Zavadil in der 56., Pavel Meissner in der 70. Minute sowie Roman Zahoran in Minute 81. Den Schlussstrich setzte David Jovanovic in der 90.

Madner kann dem Team „eigentlich wenig vorwerfen“

Ob der Umstände war Gnadendorf-Übungsleiter Marko Madner nicht wirklich unzufrieden: „Gegen Großkadolz 75 Minuten in Unterzahl zu spielen, hat es nicht einfacher gemacht. Wir hätten uns auch sicher mit elf Leuten schwergetan, obwohl wir da wahrscheinlich nicht so hoch verloren hätten. Von der Moral und vom Einsatz her hat das gepasst. Wir können uns da eigentlich wenig vorwerfen.“

Statistik:

Großkadolz - Gnadendorf 9:0 (5:0)

Torfolge: 1:0 (5.) Valis, 2:0 (25.) Polacek, 3:0 (27., Elfmeter) Tek, 4:0 (28.) Tek, 5:0 (40.) Tek, 6:0 (56.) Zavadil, 7:0 (70.) Meissner, 8:0 (81.) Zahoran, 9:0 (90.) Jovanovic

Karten: Deres (45., Gelbe Karte Unsportl.)Holcapek (16., Gelbe Karte Kritik), Habitzl (16., Rote Karte Torchancenverh.), Madner (80., Gelbe Karte Unsportl.)

Großkadolz: Valis (63. Bagirtlak), Polacek (86. Petrovic), Deres, Zahoran, Zavadil, Hanik (63. Bitlinger), Dvorak (HZ. Jovanovic), Bürringer, Hohenecker, Tek, Meissner

Gnadendorf: Habitzl, Angster (68. Madner), Madner Marko, Mayer, Christenheit, Hertl, Sevcik, Bobor, Holcapek Zdenek, Schmidt (HZ. Jordan), Holcapek Filip (HZ. Kopalek)

30 Zuschauer, Schiedsrichter: Sergiu Mona