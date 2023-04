Zum zweiten Mal zweistellig

Werbung

Großkadolz – Pellendorf 16:2. Vor knapp 50 Zuschauern erlebten die Großkadolz-Anhänger erneut ein Torfestival. Osman Tek setzte in der fünften Minute den Startschuss zum 1:0. Die Gäste aus Pellendorf kamen aber schnell zurück. Mubarek Garba egalisierte im Gegenzug die frühe Führung der Hausherren.

In der Folge war wieder Einbahnstraßen-Fußball angesagt. Rückkehrer Daniel Zavadil durfte nach vier Wochen wieder von Beginn an ran und dankte seinem Coach in der zehnten Minute mit seinem Treffer zum 2:1. Innerhalb von zwölf Minuten trafen die Großkadolzer insgesamt fünf Mal. Pavel Meissner machte in der 15. das 3:1. „Damit war es dann eigentlich schon vorbei“, so das Fazit von SCG-Coach Ernest Gartler. Das wohl sehenswerteste Tor war jenes zum 4:1. Auf der linken Angriffsseite kombinierten sich die Hausherren durch, nach einem Doppelpass auf der Grundlinie kam ein Stangler ins Zentrum, woraufhin Teks Stürmerkollege den Schuss andeutete, nur um dann doch auf Tek querzulegen. Dieser musste nur noch einschieben.

In der Schlussphase war „der Wille wieder da“

Zwei Tore von Jan Hanik, eines von Petr Polacek und Meissner sowie zwei weitere Treffer von Tek besiegelten den 10:1 Halbzeitstand. Zur Pause wechselte Gartler einige Stammkräfte aus, brachte Levent Selcuk, Abdul Rahim Bagirtlak und Leon Bitlinger für Hanik, Tek und Radim Dvorak

Die Leistung in der zweiten Hälfte misfiel dem Großkadolzer Übungsleiter, bis zur 81. Minute dauerte es, bis sein Team wieder zum Torerfolg kam: „Das geht nicht, denn jetzt kommen die schwereren Gegner. Wir müssen das Niveau hochhalten.“ Pellendorfs Semir Memic verkürzte nach 70 Minuten mit einem Elfertor auf 10:2. Meissner, Polacek und Thomas Bürringer erhöhten in den letzten neun Minuten noch auf 13:2. Ganz zur Freude Gartlers: „Da haben wir uns wieder zusammengerissen. Der Wille war wieder da.“ Ein Eigentor von Gökhan Arslan in der 91. war der Schlussstrich für diese Begegnung.

Statistik:

Großkadolz - Pellendorf 14:2 (10:1)

Torfolge: 1:0 (5.) Tek, 1:1 (6.) Garba, 2:1 (10.) Zavadil, 3:1 (15.) Meissner, 4:1 (16.) Tek, 5:1 (19.) Hanik, 6:1 (23.) Tek, 7:1 (27.) Polacek, 8:1 (30.) Hanik, 9:1 (39.) Tek, 10:1 (41.) Meissner, 10:2 (70., Elfmeter) Memic, 11:2 (81.) Meissner, 12:2 (85.) Polacek, 13:2 (90.) Bürringer, 14:2 (91., Eigentor) Arslan

Karten:

Großkadolz: Polacek (90. Petrovic), Valis, Tek (HZ. Bagirtlak), Zahoran, Hohenecker, Hanik (HZ. Selcuk), Dvorak (HZ. Bitlinger), Deres, Meissner (90. Petrovic), Bürringer, Zavadil

Pellendorf: Pichowetz, Beganovic, Garba, Arslan, Lotterstätter, Celik, Memic Semir, Leicht, Pojer, Lang, Pejchal

45 Zuschauer, Schiedsrichter: Günter Armberger