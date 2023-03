Haringsee II bleibt halbwegs verschont

„Für mich war es eine Steigerung im Vergleich zum Frühjahr“, resümierte Haringsee II-Coach Rupert Konar nach dem Spiel. Trotzdem gab es für den SVH II nichts zu holen. Bez

Das zeichnete sich bereits in der Anfangsphase ab. Die Großkadolzer hatten ein Übergewicht an Torchancen. Zudem musste Konar früh wechseln, denn in der dritten Spielminute krachte Istvan Törökmit einem Mitspielen zusammen und verletzte sich am Knie. Für ihn kam Daniel Strohmayer. Nach einer Vielzahl von vergebenen Möglichkeiten zeigte der Schiedsrichter nach weniger als einer halben Stunde auf den Punkt. Ein Haringseer Abwehrspieler bekam die Kugel aus kurzer Distanz auf die Hand. Selbst SCG-Coach Ernest Gartler gab zu: „Ich hätte den Elfer nicht gegeben.“ Das spielte keine Rolle, da Osman Tek in der 24. Minute zum 0:1 verwertete. Tek war nun vollständig in der Partie und legte drei Minuten später einen drauf. Er blieb vor dem Gehäuse kaltblütig, nachdem er infolge eines Ballgewinns im Mittelfeld in Szene gesetzt wurde.

Rechtzeitig alles klar gemacht

In Minute 34 war Osman Tek erneut entscheidend beteiligt. Der Stürmer überwandte den gegnerischen Goalie, indem er auf Pavel Meissner querlegte. Meissner schob zum 0:3 Pausenstand ein. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste etwas ab. „Wir haben uns komplett dem Gegner angepasst“, ärgerte sich der Großkadolzer Übungsleiter. Trotz des Leistungsabfalls in Halbzeit zwei kam wenig Gegenwehr der Konar-Elf. In den letzten zehn Minuten erhöhte Großkadolz auch deshalb auf 0:4 beziehungsweise 0:5 durch Petr Polacek und Can Güler.

Die Stimmen zum Spiel:

Rupert Konar, Trainer, SV Haringsee II: „Großkadolz ist für mich wirklich eine starke Mannschaft und sind auch nicht unverdient Tabellenführer. Sie haben uns hinten eingeschnürt. Den ersten der Top drei haben wir hinter uns, jetzt kommt der zweite.“

Ernest Gartler, Trainer, SC Großkadolz: „Das war nicht so gut, wie in den Vorbereitungsspielen. Wir waren klar überlegen, haben aber gerade am Anfang einige Chancen vergeben. Der gegnerische Tormann hat teilweise stark gehalten. Die Aufgabe jhaben wir erfüllt. Gegen bessere Gegner wird das mit so einer Einstellung nichts.“

Haringsee II - Großkadolz 0:5 (0:3)

Samstag, 25. März 2023, Haringsee, 20 Zuseher, SR Josef Rath

Tore:

0:1 Osman Tek (24., Elfmeter)

0:2 Osman Tek (27.)

0:3 Pavel Meissner (34.)

0:4 Petr Polacek (80.)

0:5 Can Güler (83.)

Haringsee II: W. Harbers - P. Hollauf - R. Konar - T. Brantner - T. Jukl, P. Husch, M. Kopecky (68. M. Wogowitsch), I. Török (3. D. Strohmayer) - R. Nositzka - P. Habla (60. F. Palka) - M. Mössinger (HZ. D. Steiner)

Trainer: Rupert Konar

Großkadolz: P. Deres - T. Bürringer - R. Zahoran - D. Jovanovic (80. L. Bitlinger) - P. Meissner - J. Valis - J. Hanik - P. Polacek - R. Hohenecker - A. Bagirtlak (54. L. Selcuk), O. Tek (65. C. Güler)

Trainer: Ernest Gartler

Karten:

Gelb: Daniel Strohmayer (85., Foul) bzw. Abdul Rahim Bagirtlak (54., Foul)