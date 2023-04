Alu-Festspiele in Haringsee

Werbung

Haringsee II - Kleinharras 2:4. Eine 0:13-Abfuhr wie im Hinspiel wollte das Haringseer Zweier-Team um jeden Preis vermeiden. Da kam es gelegen, dass den Gästen sieben Spieler, darunter drei Gesperrte und Keeper Hannes Trunner fehlten. Der neu angemeldete Keeper Rene Novotny hätte nach wenigen Sekunden fast den Ball aus dem Netz fischen müssen, hier rettete allerdings die Stange. In Minute 12 durften die Marchfelder dann aber wirklich jubeln: Der pfeilschnelle Stürmer Sebastian Tuitz lief – im Abseits stehend – der Klein-Harraser Abwehr davon und brachte den Außenseiter im Nachschuss in Führung.

Auch ohne Vorsprung brachte Tuitz mit seinem Tempo die gegnerische Defensive immer wieder in Verlegenheit und seine Hintermänner verteidigten brav, allerdings war auch Fortuna aufseiten der Gastgeber: Klein-Harras traf viermal die Stange, zweimal davon vom Elfmeterpunkt, da Markus Holemar zwei Versuche binnen weniger Minuten an den Pfosten setzte. Auf der anderen Seite wurde Tuitz einmal fälschlich wegen Abseits zurückgepfiffen, einmal scheiterte er freistehend an Novotny. Kurioserweise war es dann ein direkter Eckball von Zeljko Zlatar, der die Gäste kurz vor der Pause übers 1:1 jubeln ließ.

Haringsee-Keeper Willem Harbers zeigte mehrere Glanztaten

Nach der Pause brachte Baris Bayrakci Klein-Harras mit einem Volleyschuss in Führung und legte das 1:3 gleich nach, allerdings hatte Marco Schwarzinger in Form eines 25-Meter-Freistoßes die passende Antwort parat und verkürzte. In Minute 56 folgte dann aber der vierte Treffer binnen neun Minuten, Rene Stejskal sorgte mit dem 2:4 für die Vorentscheidung. Danach sollte kein Treffer mehr fallen, was hauptsächlich am sehr starken Willem Harbers im Haringseer Tor lag, der mehrere sehenswerte Paraden – darunter bei einem Fallrückzieher von Baris Bayrakci – zeigte und den Heimischen ein beachtliches Ergebnis rettete.

Dementsprechend war Trainer Rupert Konar stolz: „Ich kann ihnen nichts vorwerfen, das war eine sehr positive Leistung. Es fühlt sich wie ein Unentschieden an“. Auch Klein-Harras-Vereinsadmin Rene Schubert war erleichtert, dass sein Team nach den Karten-Festspielen in der Vorwoche siegreich blieb: „Die drei Punkte waren Gold wert, zum Glück ist es gut gegangen“.

02.04.2023 16:30

Tore: Heim Marco Schwarzinger (53., Freistoss), Heim Sebastian Tuitz (12.), Gast Baris Bayrakci (47.), Gast Baris Bayrakci (51.), Gast Rene Stejskal (56.), Gast Zeljko Zlatar (42.)

Haringsee II: Willem Harbers, Philippe Seidel, Patrick Hollauf, Daniel Strohmayer, Philipp Husch, Sebastian Tuitz, Andreas Krejci, Roman Nositzka, Christopher Massak, Marco Schwarzinger, Markus Iser, Friedrich Palka, Rupert Konar, Felix Zöhrer, Felix Zöhrer (HZ. statt Andreas Krejci), Friedrich Palka (62. statt Roman Nositzka), Rupert Konar (71. statt Daniel Strohmayer)

Kleinharras: Rene Novotny, Hasan Bagdu, Johann Nagl, Hüsema Dikici, Yusuf Celik, Zeljko Zlatar, Markus Holemar, Phillip Konhäusner, Pavol Uhrinec, Baris Bayrakci, Rene Stejskal, Suayip Gümüs, Maximilian Wanderer, Fatih Bulut, Burak Celik, Philip Seymann, Fatih Bulut (HZ. statt Hüsema Dikici), Burak Celik (67. statt Phillip Konhäusner)

Karten: