Premieren-Sieg für Haringsee II

Haringsee II – Neuruppersdorf 6:2. Die Heimischen aus Haringsee starteten perfekt. Eine Einzelaktion von Adel Gibic brachte den SVH II in Minute zwei in Führung. Der Torschütze verletzte sich danach an der Leiste und den Abduktoren. Deshalb durfte Gibic auch den Strafstoß in der 16. Minute treten – und verwerten. Kurz danach tauschte Trainer Rupert Konar Gibic für Thomas Brantner aus.

Der Wechsel beeinflusste das Spielgeschehen kaum. Istvan Török gelang ebenso wie Gibic ein Doppelpack. Zuerst überraschte er Neuruppersdorf-Goalie Denny Hlina mit einem Weitschuss (23.) und brachte er das Leder infolge eines Corners ins Tor (36.). Das 4:0 von Török fungierte als Pausenstand.

Drei Doppelpacker in einer Partie

Marcel Maurer verkürzte in der 53. per Direktfreistoß auf 4:1. Im Anschluss gelang dem dritten Haringsee II-Spieler ein Doppelpack. Christopher Massak stellte in der 61. und 81. Minute auf 5:1 beziehungsweise 6:1. Bei seinem ersten Treffer setzte er sich im eins gegen eins durch und bei Tor Nummer zwei verwertete der Flügelspieler souverän nach einem Querpass. Zuvor war Massak unglücklich im Abschluss, scheiterte an der Stange und der Latte. Gerade deswegen freute sich sein Coach über den dritten Doppelpacker: „Er hat sich dann zum Glück mit 2 Toren belohnt.“ Neuruppersdorfs Maurer erzielte nach 89 Minuten den Treffer zum 6:2 Endstand.

Insgesamt war Haringsee II-Trainer Konar froh über den ersten Sieg im Frühjahr: „Da fällt schon ein bisschen Ballast ab. Das tut schon gut, weil es gegen solche Teams immer gefährlich ist. Da hatten wir vier Spiele ohne Punkte und jetzt mussten wir liefern. Zum Glück ist alles gutgegangen.

Statistik:

Haringsee II - Neuruppersdorf 6:2 (4:0)

Torfolge: 1:0 (2.) Gibic, 2:0 (16., Elfmeter) Gibic, 3:0 (23.) Török, 4:0 (36.) Török, 4:1 (53., Freistoß) Maurer, 5:1 (61.) Massak, 6:1 (81.) Massak, 6:2 (89.) Maurer

Karten: Putz-Stütz (78., Gelbe Karte Foul), Massak (70., Gelbe Karte Kritik)Griessbach (78., Gelbe Karte Foul), Omerovic (32., Gelbe Karte Foul)

Haringsee II: Seidel (HZ. Husch), Harbers, Massak, Kopecky (HZ. Steiner), Habla, Nositzka, Török (HZ. Jank), Strohmayer (62. Palka), Putz-Stütz, Hollauf, Gibic (20. Brantner)

Neuruppersdorf: Griessbach, Taborsky, Kruspel, Hlina, Omerovic (78. Böck), Maurer, Zekiroski, Govedari, Mohammed, Schuckert, Alscher (26. Karalic)

40 Zuschauer, Schiedsrichter: Mirko Bebek