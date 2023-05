Acht Tore, zwei Platzverweise und ein Pellendorf-Sieg

Haringsee II - Pellendorf 3:5. Im Duell zwischen Haringsee II, das zuletzt 0:17 in Michelstetten verlor, und den im Frühjahr noch punktelosen Pellendorfern erwischten die Gäste den besseren Start und lagen durch Tore von Emre Celik und Philipp Hack rasch 2:0 vorne. „Da müssen wir die Konter durch taktische Fouls unterbinden, das haben sie besser gemacht“, haderte Haringsee II-Coach Rupert Konar. Sein Team ließ vor der Pause gute Chancen liegen, zudem gab es anstelle eines möglichen Tors von Sebastian Tuitz einen Elfmeter, den USV-Keeper Carl Pichowetz hielt.

Haringsee II kam dann aber gut aus der Kabine und nach 52 Minuten stand es dank zweier Tuitz-Treffer auch schon 2:2. Zwischen den Minuten 58 und 80 teilte der Schiedsrichter gleich zehn Karten aus, darunter auch Rot für Roman Nositzka nach einem Foul an Celik. „Er hat ihn von hinten erwischt. Man kann’s so geben, aber es war auch sein erstes Foul“, gab Konar zu bedenken. In Unterzahl stellte Tuitz mit seinem dritten Treffer sogar auf 3:2 für Haringsee II, in Minute 70 glich Philipp Hack aber prompt auf 3:3 aus. „Wir haben den Kopf nicht hängen gelassen und uns zurückgekämpft“, freute sich Pellendorfs Spielertrainer Raffael Lang.

Mubarek Garba gelang der Lucky Punch

In Minute 80 hieß es nach einer Ampelkarte gegen Celik dann 10 gegen 10, durch Mubarek Garba gelang den Gästen dennoch das 3:4. Haringsee II warf nun alles nach vorne, Johannes Alic entschied die Partie mit dem 3:5 in der Nachspielzeit aber endgültig. „Spielerisch war es nicht schlecht, aber sie waren vorm Tor konsequenter. Es war Pech dabei und vielleicht hab ich auch falsche Entscheidungen getroffen“, war Konar selbstkritisch. Lang jubelte dagegen: „Wir hatten das Glück auf unserer Seite und haben halt die Tore gemacht. Großes Lob an alle, die Burschen waren wirklich brav“.

07.05.2023 16:30

Statistik:

Haringsee II - Pellendorf 3:5 (0:2).

Torfolge: 0:1 (8.) Celik, 0:2 (12.) Hack, 1:2 (49.) Tuitz, 2:2 (52.) Tuitz, 3:2 (67.) Tuitz, 3:3 (70.) Hack, 3:4 (84.) Garba, 3:5 (90+3.) Alic.

Karten: Schwarzinger (68., Gelbe Karte Foul), Brantner (61., Gelbe Karte Kritik), Nositzka (65., Rote Karte Foul)Lotterstätter (64., Gelbe Karte Unsportl.), Celik (80., Gelb/Rote Karte Foul), Celik (74., Gelbe Karte Unsportl.), Memic (73., Gelbe Karte Unsportl.), Lang (73., Gelbe Karte Unsportl.), Alic (45., Gelbe Karte Kritik), Leicht (62., Gelbe Karte Unsportl.), Garba (58., Gelbe Karte Kritik)

Haringsee II: Harbers; Seidel (89. Iser), Schwarzinger, Hollauf, Husch (HZ. Membier); Jukl, Habla; Török (HZ. Nositzka), Kopecky, Brantner (83. Steiner), Tuitz.

Pellendorf: Pichowetz; Leicht, Lang, Lotterstätter; Celik, Beganovic, Adel Memic, Tugrul (57. Arslan), Garba; Hack, Alic.

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Giorgi Bidzinahsvili