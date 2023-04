Eine gute Halbzeit reicht zum Sieg

Werbung

Haugsdorf – Haringsee II 5:1. Am Ostersonntag fehlten SVH II-Übungsleiter Rupert Konar einige Akteure. Für Konar aber verständlich: „Der Termin am Ostersonntag ist natürlich nicht ideal. Wir haben viele Familienväter und da kann man keinem Spieler böse sein, wenn er daheim bei der Familie bleibt.“

Die ersatzgeschwächten Gäste waren vom Start weg unter Druck. Der AFC legte rasant los. Marcel Brucker verwertete einen Stanglpass beim zweiten Versuch (6.) und Patrik Messmer vergab bereits in der nächsten Situation die Chance aufs 2:0. Diesen Fehler besserte der linke Mittelfeldspieler kurz darauf wieder aus. Messmer war nach einem schnellen Seitenwechsel komplett frei auf seiner linken Außenbahn und kam diesmal zum Torerfolg.

In der 21. Minute profitierte Peter Vaculka von einem Fehler der Haringseer Hintermannschaft. Einem Verteidiger rutschte die Kugel durch, weswegen Vaculka allein auf gegnerische Gehäuse zulief und eiskalt im Abschluss blieb. Ähnlich wie beim 1:0 und 2:0 erfolgte auch beim dritten und vierten Tor der Haugsdorfer ein Doppelschlag. Wieder war es Vaculka, der zum Torerfolg kam. Die Entstehung war deckungsgleich zum 1:0.

Den letzten Treffer der Gastgeber erzielte Robert Bolebruch. Der Innenverteidiger zirkelte einen Freistoß aus etwa 25 Metern über die Mauer ins kurze Eck. SVH II-Schlussmann Roman Nositzka war dabei kein Vorwurf zu machen.

Diem ärgerte sich über die zweite Hälfte

Nach der Pause ging es in einer ähnlichen Gangart weiter. Der Knackpunkt war für AFC-Coach Bernhard Diem in der 48. Minute erreicht. In diesem Moment waren die Haugsdorfer im Angriff, konnten den gegnerischen Goalie schon überwinden. Was dann folgte, missfiel Diem gewaltig: „Da haben wir noch einen Pass gespielt, dann noch einen und dann war die Chance vorbei. Das war der Knackpunkt, danach war sich jeder zu schade einen Schritt mehr zu machen.“ Im Gegenzug kam der SV Haringsee II zu seinem einzigen Treffer in dieser Partie. Bei einem schnellen Konter kam Adel Gibic zur Kugel und zog ab. Der erste Abschluss ging noch nicht ins Gehäuse, der Nachschuss landete im Netz, womit Gibic zum 5:1 Endstand traf.

Haugsdorf-Coach Bernhard Diem sah zwei gänzlich unterschiedliche Halbzeiten: „Bis zur Pause war es so, wie ich es vorgegeben hab. Da waren Leidenschaft, Wille und ein Spiel drin. Zweite Hälfte war es eine komplette Katastrophe.“ Sein Gegenüber, Haringsees Rupert Konar, freute sich über eine Leistungssteigerung: „Unser Problem ist es, dass wir eine gewisse Zeit brauchen, um zusammenzufinden. Das liegt daran, dass wir immer eine unterschiedliche Startelf haben. Da mach ich eher einen Lottosechser, als dass wir zwei Spiele in Folge die Start-Elf haben. Zweite Halbzeit war ganz in Ordnung. Die Einstellung hat gepasst, von daher muss man zufrieden sein.“

Statistik:

Haugsdorf - Haringsee II 5:1 (5:0)

Torfolge: 1:0 (6.) Brucker, 2:0 (8.) Messmer, 3:0 (21.) Vaculka, 4:0 (23.) Vaculka, 5:0 (32., Freistoß) Bolebruch, 5:1 (49.) Gibic

Karten: Vrbka (89., Gelbe Karte Kritik)Gibic (52., Gelbe Karte Unsportl.)

Haugsdorf: Aguiari (71. Al Sawafi), Bolebruch, Frodel, Artmann (71. Raab), Messmer, Burger, Vrbka, Brucker, Bazala, Vaculka (71. Chmela), Geretschläger

Haringsee II: Iser, Massak, Habla, Hollauf, Seidel, Nositzka, Steiner, Konar, Putz-Stütz, Gibic, Plank

75 Zuschauer, Schiedsrichter: Haci Tarhan