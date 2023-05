Das nächste Schützenfest

Haugsdorf - Neuruppersdorf 16:0. Ein Monat nach dem 16:0 gegen Großkadolz ging der USC Neuruppersdorf auch in Haugsdorf mit 16:0 unter. Dabei rotierte der AFC ordentlich. Fünf Stammspieler nahmen auf der Bank Platz.

In der achten Minute brachte Jakub Vrbka die Hausherren in Führung. Danach ging es Schlag auf Schlag. Bis zur Pause erzielten die Haugsdorfer acht weitere Treffer. Peter Vaculka baute seinen lupenreinen Hattrick noch mit zwei weiteren Treffern aus und schoss wohl den sehenswertesten Treffer in dieser Partie. Der Stürmer bekam in der Nähe des eigenen Strafraums den Ball und startete ein Solo. Völlig unbedrängt gelang Vaculka bis in den gegnerischen Sechzehner, bevor er Goalie Denny Hlina ausstiegen ließ und ins leere Tor einschob.

20:0 wäre sicher gerecht gewesen Neuruppersdorf-Trainer Rainer Bittmann

Ob der schwachen Leistung war Neuruppersdorf-Trainer Rainer Bittmann enttäuscht: „16 Tore schießen lassen, für nichts und wieder nichts ist ein Blödsinn. Heute sind fast alle irgendwo herumgelaufen. Ein 20:0 wäre sicher gerecht gewesen.“ Die einzige Ausnahme für Bittmann war übringens der eigentliche Tormann Christian Bartl, der als Sechser auflief. Auch auf Seiten der Haugsdorfer lief ein Schlussmann als Feldspieler auf. David Aguiari wurde zur Pause für Tobias Raab eingewechselt und erzielte nach Vorlage von Raimund Chmela das 16:0 in der 89. Spielminute. AFC-Coach Bernhard Diem über das Spiel: „Wir haben auf die Laufwege und das Passspiel wert gelegt. Vom Gegner kam einfach keine Gegenwehr.“

Statistik:

Haugsdorf - Neuruppersdorf 16:0 (9:0)

Torfolge: 1:0 (8.) Vrbka, 2:0 (22.) Bolebruch, 3:0 (24.) Bazala, 4:0 (27.) Vaculka, 5:0 (31.) Vaculka, 6:0 (35.) Vaculka, 7:0 (38.) Vaculka, 8:0 (42.) Raab, 9:0 (44.) Vaculka, 10:0 (50.) Vrbka, 11:0 (53.) Zöch, 12:0 (57.) Bolebruch, 13:0 (65.) Messmer, 14:0 (80.) Vrbka, 15:0 (81.) Vrbka, 16:0 (89.) Aguiari

Karten:

Haugsdorf: Al Sawafi, Bolebruch, Geretschläger, Bauer (HZ. Burger), Bulva (62. Messmer), Vaculka (62. Frodel), Zöch, Chmela Thomas (HZ. Chmela), Vrbka, Raab (HZ. Aguiari), Bazala

Neuruppersdorf: Zekiroski, Maurer (70. Kögerler), Taborsky, Griessbach, Wiesmann, Govedari (42. Böck), Bartl, Kruspel, Hlina, Schuckert, Omerovic

40 Zuschauer, Schiedsrichter: Wolfgang Pansky