Dreier getrübt von zwei Verletzungen

Haugsdorf – SG Dürnkrut/Jedenspeigen II 4:1. „Wieder einmal mussten wir mit einem kleinen Kader zu einem Auswärtsspiel, das ist ein Problem bei uns“, so das Fazit von Dürnkrut II-Trainer Martin Hörstlhofer. Sein Team tat sich gegen dominante Haugsdorfer von Beginn an schwer. Der AFC hatte viel Ballbesitz. Bis zu Führung dauerte es nicht lange.

In der achten Minute profitierte Raimund Chmela von einem Fehler von Hörsthofer. Der Spielertrainer verlor die Kugel in der Nähe des Strafraums. Peter Vaculka ging zum Ball, suchte den Abschluss und scheiterte. Den Nachschuss brachte Chmela schließlich ins Tor.

Den ersten Tausch musste Haugsdorf-Coach Bernhard Diem schon in der 15. Minute vornehmen. Marcel Brucker verdrehte sich das Knie, für ihn kam Patrik Messmer ins Spiel. Der eingewechselte Offensivspieler erzielte bereits eine Minute nach dem Betreten des Feldes ein Tor. Infolge eines Querpasses machte Messmer einen Haken und schob das Spielgerät am gegenerischen Torhüter vorbei (16.).

Bulva musste ins Krankenhaus

Die zweite Verletzung auf Seiten der Gastgeber folgte prompt. Nach einer Flanke traf der Ball das Ohr von Robert Bulva. Der AFC-Akteur war in der Folge zehn Minuten benommen und registrierte laut eigenen Aussagen einige Minuten nichts. Nachdem er noch kurzzeitig versuchte weiterzuspielen, wurde er in der 29. Spielminute ausgetauscht. Es besteht Verdacht auf Gehirnerschütterung, weshalb Bulva die Nacht im Krankenhaus verbringen muss. Diem tauschte Stefan Artmann für Bulva ein. In der restlichen ersten Halbzeit gelang keiner der beiden Teams ein Treffer.

Erst nach der Pause konnte die Diem-Elf wieder anschreiben. Thomas Bazala spielte einen Lochpass in den Sechzehner, Chmela legte auf Vaculca zurück, wonach der das Leder stoppte und souverän abschloss. Mit dem 3:0 beendete Haugsdorf seine Druckphase, die Spielanteile waren fortan etwas ausgeglichener. Die Spielgemeinschaft erzielte in der 76. den Anschlusstreffer. Nach einer Flanke von Michael Reichel köpfte Rene Geretschläger das Spielgerät gegen die Laufrichtung seines Tormanns ins eigene Tor. Vier Minuten später stellte Chmela den ursprünglichen Vorsprung wieder her. Der Doppeltorschütze überwandte nach Stanglpass von David Zöch den SGDJ II-Keeper zum 4:1 Endstand.

Statistik:

Haugsdorf - SG Dürnkrut / Jedenspeigen II 4:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 (8.) Chmela, 2:0 (16.) Messmer, 3:0 (51.) Vaculka, 3:1 (76., Eigentor) Geretschläger, 4:1 (80.) Chmela

Karten:

Haugsdorf: Vrbka, Vaculka (71. Altenburger), Geretschläger, Burger (71. Zöch), Chmela, Frodel (71. Raab), Bulva (29. Artmann), Brucker (15. Messmer), Bazala, Aguiari, Bolebruch

SG Dürnkrut / Jedenspeigen II: Reichel, Gieger, Gass, Binder Jakob, Epp, Leidler, Janecek, Hörstlhofer, Binder Rene, Kapun, Köppel

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Batuhan Bayrakli