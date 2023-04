Bayrakci-Pirouette als Dosenöffner

Werbung

Kleinharras - Michelstetten 3:1. 70 Zuschauer erlebten ein packendes und für Bezirksklasse-Verhältnisse sehr gutes Spiel. In Durchgang eins waren die Heimischen offensiv eine Spur gefährlicher, Vereinsadmin Rene Schubert bezifferte das Chancenverhältnis auf 8:4. Die Gäste trafen durch Manuel Haas einmal die Stange, in Minute 26 gab es zudem einen nicht unumstrittenen Elfmeter für Michelstetten, den Haas zum 0:1 verwertete.

In Minute 44 fiel dann der kuriose Ausgleich: „Der Bayrakci Baris wollte sich an der Outlinie zweimal den Ball mitnehmen und hat es nicht geschafft, da dachten sie, dass der nicht kicken kann. Dann hat er mit einer Pirouette die ganze Abwehr ausgespielt, legt zurück auf den Stejskal und der macht das 1:1“, lachte Schubert. Michelstetten-Trainer Roman Haas sah einen Schönheitsfehler in Form einer Abseitsstellung von Rene Stejskal und Markus Holemar. Unmittelbar nach Anstoß wurde es noch kurioser, nach einem hohen Ball faustete der von Gegenspielern angepresste Michelstetten-Keeper Matthias Prukl den Ball ins eigene Tor und binnen zwei Minuten wurde aus dem 0:1 ein 2:1.

Liviu Neculai musste zur Pause in die Kirche fahren

Zur Pause mussten die Gäste umstellen, da Stürmer und Pfarrer Liviu Neculai fahren musste, da er eine Messe halten sollte. Durchgang zwei verlief recht ausgeglichen, während die Heimischen gute Konterchancen liegen ließen und Prukl diesmal stark hielt, traf auf der anderen Seite etwa Jakob Schmid die Latte. Ärger gab es für Haas auch mit dem Schiri: „Der Manuel (Haas, Anm.) und der Körbl Michi laufen allein aufs Tor und er pfeift ab und gibt Schiedsrichterball, weil zwei Spieler am Boden liegen“.

Ebenfalls nicht gut auf den Unparteiischen zu sprechen war Haas beim 3:1, als Rene Stejskal nach einem Steilpass allein vor Prukl cool blieb – und für den Michelstetten-Coach im Abseits stand. Die Heimischen brachten den Vorsprung dann über die Zeit, Schubert sah einen verdienten Sieg, aber auch der Auftritt des Gegners imponierte ihm: „Sie waren extrem stark, ohne dem Verletzungspech vom Herbst würden sie um den Titel spielen“. Haas meinte: „Klein-Harras hat sich den Titel verdient, sie sind richtig gut“, aber er habe es auch noch nicht erlebt, dass der Schiri derart einseitig pfeife.

22.04.2023 16:30

Statistik:

Kleinharras - Michelstetten 3:1 (2:1)

Torfolge: 0:1 (26., Elfmeter) Haas, 1:1 (44.) Stejskal, 2:1 (45., Eigentor) Prukl, 3:1 (80.) Stejskal

Karten: Uhrinec (24., Gelbe Karte Foul)Huber (33., Gelbe Karte Foul)

Kleinharras: Bagdu, Konhäusner (53. Celik), Holemar, Celik Yusuf, Trunner, Uhrinec, Stejskal, Güles Haydar (90. Güles), Vock, Sretenovic, Bayrakci

Michelstetten: Prukl, Körbl Michael, Huber, Neculai (HZ. Frühwirth), Stacher (75. Göstl), Mrazek (HZ. Rippl), Schulz, Haas, Schöfmann, Körbl Thomas, Spanner (67. Schmid)

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Schwarzl