Auch der Gegner freute sich übers Ehrentor

Klein-Harras - Prinzendorf 9:1. Das Duell zwischen dem Titelkandidaten und dem Drittletzten verlief erwartungsgemäß: Prinzendorf stand tief, machte die Räume eng und fing sich elf Minuten lang kein Gegentor ein, dann stellte Markus Holemar auf 1:0. Seinem zweiten Treffer folgten gleich danach weitere durch Rene Stejskal und Burak Celik, sodass es rasch 4:0 stand. Noch vor der Pause trafen Holemar und Celik ein weiteres Mal, es ging mit einem 6:0 in die Kabinen. In Halbzeit zwei rotierten die Heimischen ein wenig, die Angelegenheit war nun nicht mehr ganz so klar.

„Vor der Pause waren einige Nachlässigkeiten dabei, in der zweiten Hälfte waren wir kämpferisch viel besser“, sah SCP-Obmann-Stellvertreter Martin Schwarz eine Leistungssteigerung bei seinem Team. Die Partie verlief dennoch fair und gänzlich ohne Gelbe Karten, was Klein-Harras-Vereinsadmin Rene Schubert dem Gegner hoch anrechnete. Holemar und Stejskal besorgten nach Wiederanpfiff dennoch rasch zwei weitere Treffer für die Heimischen, in der Schlussviertelstunde trug sich auch Marko Sretenovic in die Torschützenliste ein.

Jiri Prajka erzielte für Prinzendorf ein Traumtor

In Minute 89 folgte dann der große Auftritt von Jiri Prajka: Nach einem Abschlag ließ der Prinzendorfer einen Verteidiger und Keeper Hannes Trunner stehen und erzielte das 9:1. „Wir haben uns alle mit ihnen übers Tor mitgefreut, außer halt die Spieler selbst“, lachte Schubert, der betonte: „Wichtig sind die drei Punkte und dass sich niemand wehtut“. Schwarz konnte mit dem Resultat auch leben: „Das sind nicht unsere Gegner. Nicht zweistellig zu verlieren ist ein Erfolg und ein Tor haben wir auch gemacht“.

06.05.2023 16:30

Statistik:

Klein-Harras - Prinzendorf 9:1 (6:0).

Torfolge: 1:0 (11.) Holemar, 2:0 (19.) Holemar, 3:0 (21.) Stejskal, 4:0 (24.) Burak Celik, 5:0 (36., Elfmeter) Holemar, 6:0 (38.) Burak Celik, 7:0 (55.) Holemar, 8:0 (62.) Stejskal, 9:0 (79.) Sretenovic, 9:1 (89.) Prajka.

Kleinharras: Trunner; Haydar Güles, Sretenovic, Uhrinec, Vock (HZ. Muhammed Güles); Konhäusner (70. Yusuf Celik), Bagdu (81. Seymann), Holemar (81. Wanderer), Stejskal, Burak Celik (70. Haydar Güles); Bayrakci.

Prinzendorf: Vuckovic; Kale, Prajka, Lifka; Baygül; Winkelmüller (77. Hirsch), Kourilek, Puselja, Schwarz; Rampula, Walter.

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Johann Strasser