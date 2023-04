Haas-Hattrick sorgte für späten Jubel

Werbung

Michelstetten - SG Hüttendorf / Paasdorf 3:2. Im Derby zwischen Michelstetten und der SG Hüttendorf/Paasdorf, das immerhin 100 Zuseher verfolgten, erwischten die leichten Außenseiter den Traumstart: Nach einem abgefangenen Rückpass brachte Kevin Pusch die Gäste in Minute zwei in Führung. Die Haas-Elf kam in den ersten 30 Minuten überhaupt nicht ins Spiel und konnte auch vorne keine Akzente setzen. In Minute 32 kam es für die Heimischen dann noch schlimmer, nach einer Freistoßflanke köpfte Tobias Eckner den Ball zum 0:2 ins Netz. Michelstetten kam bis zur Pause besser in die Partie, Trainer Roman Haas sah, bevor es in die Kabinen ging, unter Anderem noch einen nicht gegebenen Elfer und einen Latten-Freistoß.

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Heimischen sukzessive den Druck und spielten sich mit der Zeit auch die Chancen heraus, sodass Manuel Haas in Minute 58 im Nachschuss nach einem Standard auf 1:2 verkürzte. Noch traf Michelstetten im letzten Drittel aber oft falsche Entscheidungen, zudem schoss Haas einmal an die Stange und auch Gäste-Keeper Günther Ziegler konnte sich das eine oder andere Mal auszeichnen. Aus heiterem Himmel hätte die Spielgemeinschaft das Spiel aber sogar vorentscheiden können: Manfred Hager hatte zu Beginn der Schlussviertelstunde das 1:3 am Fuß, schoss aber drüber. In Minute 88 war es dann aber so weit, Manuel Haas knallte einen Freistoß zum 2:2 ins Kreuzeck, Ziegler war chancenlos.

Die Gäste verloren beim 2:3 nach einem eigenen Freistoß den Ball

Mittlerweile wurde es auch hitzig und es kam richtige Derbystimmung auf, der Höhepunkt war dann in Minute 93: Die Gäste verloren bei einem Freistoß in der eigenen Hälfte leichtfertig den Ball, Michelstetten spielte die Überzahlsituation souverän aus und Haas drehte mit seinem dritten Treffer die Partie endgültig. Danach war auch Schluss, Roman Haas hätte selbst nicht mehr mit dem Sieg gerechnet und zollte dem Gegner Respekt: „Sie waren wirklich gut“. Hüttendorf-Obmann Peter Schmatzberger half das freilich nichts, laut ihm wäre ein 2:2 gerecht gewesen.

01.04.2023 19:00

Tore: Heim Manuel Haas (58.), Heim Manuel Haas (88., Freistoss), Heim Manuel Haas (90.), Gast Tobias Eckner (32.), Gast Kevin Pusch (2.)

Michelstetten: Matthias Prukl, Florian Huber, Benedikt Rippl, Raphael Schöfmann, Michael Körbl, Sebastian Stark, Johannes Stacher, Thomas Körbl, Georg Spanner, Michael Frühwirth, Manuel Haas, Reinhard Mrazek, Daniel Hieblinger, Philipp Rippl, Roman Haas, Stefan Mrazek, Stefan Mrazek (68. statt Sebastian Stark), Philipp Rippl (77. statt Georg Spanner)

SG Hüttendorf / Paasdorf: Günther Ziegler, Tobias Eckner, Lukas Schmatzberger, Werner Graf, Benjamin Schreiber, Marco Portenschlager, Jürgen Auer, Simon Adami, Kevin Pusch, Simon Stacher, Robin Balija, Michael Schwab, Stefan Pernold, Manfred Hager, Michael Rappl, Manfred Hager (72. statt Werner Graf), Michael Rappl (87. statt Simon Stacher)

Karten: Manuel Haas (45. Gelb Unsportl.), Michael Körbl (90. Gelb Unsportl.), Simon Adami (26. Gelb Foul), Kevin Pusch (29. Gelb Foul), Jürgen Auer (45. Gelb Foul), Werner Graf (58. Gelb Foul), Tobias Eckner (64. Gelb Kritik), Simon Stacher (86. Gelb Foul)