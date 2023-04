Trotz 0:9: Klare Leistungssteigerung bei Neuruppersdorf

Werbung

Neuruppersdorf - Klein-Harras 0:9. Ausgerechnet das Schlusslicht hielt beim Duell gegen den Titelkandidaten die Fahnen hoch und sagte als einziger Verein der Liga sein Spiel am Wochenende nicht ab. Eine Woche nach dem Debakel in Großkadolz trat das Team von Rainer Bittmann mutig auf und setzte den klaren Favoriten, der etwas rotierte und etwa Zeljko Zlatar und Pavol Uhrinec auf der Bank ließ, durchaus unter Druck. So bezifferte der Klein-Harraser Vereinsadmin Rene Schubert das Chancenverhältnis nach zehn Minuten auf 2:1 für die Gastgeber – während diese aber einmal knapp das Tor verfehlten und einmal Keeper Hannes Trunner rettete, traf auf der anderen Seite Haydar Güles nach einem Steilpass zum 0:1.

„Da war er im Abseits, dafür hat uns der Schiri dann zweimal fälschlich zurückgepfiffen“, so Schubert. Auch danach gaben sich die Gastgeber nicht auf, in Minute 22 erhöhte Philip Konhäusner mit einem überlegten Abschluss ins Eck jedoch auf 0:2 und vor der Pause stellte Baris Bayrakci auf 0:3. Bittmann meinte überrascht: „Ihre Tore sind eigentlich aus Kontern gefallen, also da haben wir schon durchaus Druck gemacht“. Nach der Pause nahm die Partie zunächst den erwartbaren Verlauf, erst traf Markus Holemar in Minute 53 vom Elferpunkt zum 0:4, kurz darauf drehte Konhäusner den Ball zum 0:5 ins Eck.

In den letzten Minuten ging der Bittmann-Elf die Luft aus

Neuruppersdorf ergab sich danach aber weiterhin nicht und leistete ordentlich Widerstand, allerdings ging laut Bittmann seinem Team dann ein wenig die Luft aus. Die Gäste richteten wiederum den Blick schon auf die Michelstetten-Partie kommende Woche: „Wir hatten drei Spieler mit vier Gelben Karten, da war ganz wichtig, dass sie sich im Zaum halten“, so Schubert. Seinen Akteuren gelang dies, Gegenspieler Manuel Prohaska allerdings nicht: Bei einer ungestümen Grätsche in Minute 80 sah er die Ampelkarte. Für Bittmann ging die Entscheidung in Ordnung, er gab aber zu bedenken: „Der Mani hat nicht daran gedacht, dass er schon Gelb hat“.

In Unterzahl fingen sich die Rot-Weißen in den Schlussminuten noch vier Gegentreffer durch Rene Stejskal, Bayrakci und Zlatar, sodass es ein 0:9 gab. Bittmann sah dennoch eine „extreme Steigerung“ zur Vorwoche und zeigte sich zufrieden: „Wir haben 70 Minuten super mitgespielt und Chancen kreiert, das hat mir sehr gefallen“. Auch Schubert lobte den Gegner: „Sie waren wirklich gut, nach dem 0:5 haben sie halt die Köpfe hängen lassen“.

16.04.2023 16:30

Statistik:

Neuruppersdorf - Kleinharras 0:9 (0:3)

Torfolge: 0:1 (7.) Güles, 0:2 (22.) Konhäusner, 0:3 (38.) Bayrakci, 0:4 (53.) Holemar, 0:5 (55.) Konhäusner, 0:6 (82.) Stejskal, 0:7 (85.) Bayrakci, 0:8 (87.) Stejskal, 0:9 (89.) Zlatar

Karten: Prohaska (24., Gelbe Karte Foul), Bartl (25., Gelbe Karte Foul), Mohammed (74., Gelbe Karte Foul), Prohaska (80., Gelb/Rote Karte Foul)Sretenovic (19., Gelbe Karte Unsportl.), Dikici (16., Gelbe Karte Foul)

Neuruppersdorf: Prohaska, Friedl, Maurer (47. Kruspel), Bartl, Hlina (HZ. Omerovic), Taborsky (67. Böck), Schuckert, Griessbach, Bartl, Alscher, Mohammed

Kleinharras: Trunner, Güles (HZ. Celik), Bagdu, Dikici, Konhäusner (61. Seymann), Celik (HZ. Zlatar), Güles (HZ. Celik), Sretenovic (HZ. Uhrinec), Stejskal, Holemar, Bayrakci

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Emrah Erkol