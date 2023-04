Schletz startet erfolgreich ins Frühjahr

Werbung

Neuruppersdorf - Schletz 2:8. Schlusslicht Neuruppersdorf empfing am Samstag die Schletzer, die ihr erstes Frühjahrsspiel bestritten. Die Gäste hatten mehr Spielanteile und gingen rasch in Führung, dank Treffern von David Stacher nach einem Stangler, Martin Vitek und Cedomir Tosic stand es nach einer Viertelstunde bereits 0:3. „Die Gegentore waren unnötig“, haderte USC-Spielertrainer Kevin Schuckert. Dem Team von seinem Gegenüber Josef Schodl merkte man nicht an, dass es sein erstes Meisterschaftsspiel bestritt, es ließ den Ball gut laufen und hätte dem Coach zufolge noch höher führen können: „Es hätte zur Pause auch fünf, sechs zu Null stehen können. Der Schiri hat zwei klare Elfmeter und ein Tor von uns nicht gegeben“.

Auf der anderen Seite meinte Schuckert: „Wir hatten auch unsere Chancen, sie haben zweimal den Ball von der Linie geklärt“. Kurz vor der Pause kamen die Heimischen jedenfalls zurück, nach einem verlängerten Abstoß lief Marcel Maurer allein aufs Tor und verkürzte auf 1:3. Die Gäste stellten in Minute 49 den Drei-Tore-Abstand wieder her, Petr Haranza erhöhte auf 1:4. Maurer hielt die Spannung aber wieder hoch und traf nach einem Standard im zweiten Versuch zum 2:4.

Petr Haranza schnürte einen Hattrick

Mit dem 2:5 durch Haranza in der 66. Minute war die Partie aber endgültig gelaufen, Neuruppersdorf brach nun ein wenig ein. So schnürte Haranza mit dem 2:6 seinen Hattrick, Ferdi Öztürk und Michael Jungbauer per Freistoß besorgten den 2:8-Endstand. Schuckert konnte dem Auftritt seines Teams dennoch Positives abgewinnen: „Bis zur 70. Minute haben wir gut mitgespielt, darauf können wir stolz sein. Es war eine gute Leistung von uns“. Schodl haderte mit unnötigen Gegentreffern, er sah aber ansonsten eine sehr solide Partie seiner Mannschaft.

01.04.2023 16:30

Tore: Heim Marcel Maurer (44.), Heim Marcel Maurer (56.), Gast Petr Haranza (49.), Gast Petr Haranza (66.), Gast Petr Haranza (74.), Gast Michael Jungbauer (87.), Gast David Stacher (4.), Gast Cedomir Tosic (14.), Gast Martin Vitek (8.), Gast Ferdi Öztürk (82.)

Neuruppersdorf: Christian Bartl, Markus Kruspel, Radim Taborsky, Marcel Maurer, Manuel Prohaska, Nico Griessbach, Enis Govedari, Markus Bartl, Ibrahimi Mohammed, Jürgen Eller, Kevin Schuckert, Rainer Friedl, Denny Hlina, Patrik Böck, Sebastian Zekiroski, Sebastian Zekiroski (67. statt Manuel Prohaska), Patrik Böck (84. statt Kevin Schuckert)

Schletz: Rainer Pizal, Robert Marbach, Christoph Schodl, David Stacher, Cedomir Tosic, Martin Vitek, Petr Haranza, Michael Jungbauer, Ferdi Öztürk, Dominik Stacher, Harald Zöbinger, Thomas Kober, Robert Ingartler, Sascha Rieder, Thomas Kober (84. statt Dominik Stacher), Sascha Rieder (84. statt Christoph Schodl), Robert Ingartler (90. statt Michael Jungbauer)

Karten: Jürgen Eller (85. Gelb Foul), Markus Bartl (88. Gelb Foul), Cedomir Tosic (2. Gelb Kritik)