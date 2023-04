Hörstlhofer-Elf lässt nichts anbrennen

Neuruppersdorf - SG Dürnkrut / Jedenspeigen II 1:4. Wie befürchtet trat die SG Dürnkrut/Jedenspeigen II aufgrund der Terminkollision mit dem Einser-Team recht ersatzgeschwächt in Neuruppersdorf an. Immerhin sparte sich Trainer Martin Hörstlhofer einen Einsatz, da auch ohne ihm zwölf eigene Spieler die Reise antraten. Die bemühten Gastgeber operierten vor allem mit weiten Bällen, während die Gäste für Hörstlhofer viele Situationen zu kompliziert fertig spielten. Jubeln durfte man in Minute 22 trotzdem, Patrick Gruber knallte den Ball genau unter die Latte.

Kurz darauf vergab Neuruppersdorf eine Riesenchance, in Minute 27 lag der Ball dann aber wieder im Tor der Heimischen: Lukas Kellner zog aus über 20 Metern ab und traf genau ins Kreuzeck. „Scharf war der Schuss aber nicht, da hättest du zwischendurch etwas auf den Ball schreiben können“, lachte Hörstlhofer. USC-Coach Rainer Bittmann sah zumindest vereinzelt gute Chancen seines Teams, das 1:2 war Neuruppersdorf aber nicht vergönnt. Stattdessen gab es in Minute 77 die Vorentscheidung, im Konter bediente Jakob Binder Gruber, der seinen Doppelpack schnürte.

Der kleinste Mann am Platz traf per Kopf

Als die Gäste wohl gedanklich noch beim Torjubel waren, nutzte Emir Karalic die Unordnung in der Defensive und verkürzte auf 1:3. „Da haben wir hinten geschlafen“, so der Coach der Spielgemeinschaft. Gleich danach durfte er aber wieder jubeln, Andreas Janecek, der laut Hörstlhofer kleinste Mann am Platz, traf nach einem Gieger-Freistoß per Kopf zum 1:4-Endstand. Bittmann sah eine gute Partie seines Teams, aber vier blöde Gegentore. „Es wird von Woche zu Woche besser, wir brauchen halt noch“, so der USC-Trainer. Hörstlhofer sprach von einem „im Großen und Ganzen ungefährdeten Sieg“, auch wenn die Heimischen Moral bewiesen hätten.

29.04.2023 16:30

Statistik:

Neuruppersdorf - SG Dürnkrut / Jedenspeigen II 1:4 (0:2)

Torfolge: 0:1 (22.) Gruber, 0:2 (27.) Kellner, 0:3 (77.) Gruber, 1:3 (78.) Karalic, 1:4 (80.) Janecek

Karten: Kögerler (56., Gelbe Karte Foul), Bartl (28., Gelbe Karte Foul)Gruber (66., Gelbe Karte Foul), Janecek (68., Gelbe Karte Unsportl.)

Neuruppersdorf: Zekiroski, Govedari, Prohaska, Kruspel (HZ. Karalic), Eller, Hlina, Bartl Markus, Omerovic, Alscher (HZ. Kögerler), Taborsky, Schuckert (74. Böck)

SG Dürnkrut / Jedenspeigen II: Kapun, Winter, Hering Fabian, Kellner, Leidler, Hering Bastian (60. Binder), Gruber, Albrecht, Gieger, Janecek, Epp

20 Zuschauer, Schiedsrichter: Mert Köroglu