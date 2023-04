Holcapek-Hattrick vom Elfmeterpunkt

Werbung

Pellendorf - Gnadendorf 1:5. Nach dem Fehlstart in Prinzendorf wollte Pellendorf gegen Gnadendorf die ersten Zähler im Frühjahr holen. Tatsächlich kamen die Heimischen gut ins Spiel und dominierten die Anfangsphase, dann folgte allerdings die kalte Dusche: Erst brachte Zdenek Holcapek die Gäste nach einem Freistoß, bei dem Keeper Carl Pichowetz nicht gut aussah, in Führung, eine Minute danach gab es Elfmeter und Filip Holcapek stellte auf 0:2. Mit diesem Stand ging es auch in die Kabinen, gleich nach Anpfiff missglückte allerdings Gnadendorf-Spielertrainer Marko Madner ein Rückpass, Mubarek Garba und Pavel Pejchal verkürzten nach einer Kombination auf 1:2.

Der Auftrieb der Heimischen hielt bis zu zwei weiteren Elfmetern binnen fünf Minuten, die Filip Holcapek verwandelte, somit stand es nach einer Stunde 1:4. Über die Strafstoßentscheidungen hatten die beiden Spielertrainer sehr unterschiedliche Auffassungen: Während Pellendorfs Raffael Lang „maximal einen“ gegeben hätte, waren für Madner alle drei klar zu geben. Die Heimischen waren mit den Entscheidungen von Schiri Silviu Burcoiu daher wenig glücklich, was schließlich in einer Gelb-Roten Karte gegen Semir Memic für Kritik gipfelte. Hier vermisste Lang Augenmaß: „Er ist gefoult worden und hat sich aufgeregt, dann hat er Gelb-Rot gekriegt“.

Lang: „War eigentlich ganz gut von uns“

Kurz vor Schluss trafen die Gäste auch noch aus dem Spiel heraus, Manuel Kopalek besorgte den 1:5-Endstand. Das Spiel interpretierten beide Trainer sehr unterschiedlich. „Es war ganz gut von uns, eigentlich haben wir dominiert. Die Partie hat der Schiedsrichter ein bisschen zusammengehaut“, haderte Lang. Madner empfand den Sieg eine Spur zu hoch, aber verdient: „Wir hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle, aus dem Spiel heraus war die Chancenauswertung ausbaufähig“.

02.04.2023 16:30

Tore: Heim Pavel Pejchal (46.), Gast Filip Holcapek (19., Elfmeter), Gast Filip Holcapek (58., Elfmeter), Gast Filip Holcapek (62., Elfmeter), Gast Zdenek Holcapek (18.), Gast Manuel Kopalek (90.)

Pellendorf: Carl Pichowetz, Emre Celik, Milos Pojer, Bekim Doko, Philipp Hack, Semir Memic, Admir Beganovic, Mubarek Garba, Pavel Pejchal, Lukas Buxbaum, Gökhan Arslan, Tugay Tugrul, Serkan Celik, Raffael Lang, Adel Memic, Tom Stegeman, Tugay Tugrul (HZ. statt Bekim Doko), Serkan Celik (74. statt Emre Celik), Raffael Lang (78. statt Gökhan Arslan)

Gnadendorf: Rainer Schmidt, Manfred Habitzl, Zdenek Holcapek, Bernhard Eckl, Filip Holcapek, Radek Sevcik, Dominik Bobor, Camilo Linde, Dominik Hertl, Jakob Mayer, Marko Madner, Alexander Gass, Manuel Kopalek, Joachim Madner, Lukas Christenheit, Manuel Kopalek (HZ. statt Radek Sevcik), Joachim Madner (78. statt Jakob Mayer), Lukas Christenheit (79. statt Camilo Linde)

Karten: Milos Pojer (31. Gelb Unsportl.), Emre Celik (61. Gelb Foul), Raffael Lang (72. Gelb Kritik), Semir Memic (74. Gelb Kritik), Semir Memic (85. Gelb-Rot Kritik)