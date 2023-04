Nach 0:11 Aufholjagd gestartet

Pellendorf - Klein-Harras 4:13. Es war von Anfang an ein ungleiches Derby zwischen Pellendorf und Klein-Harras. Angesichts der Tabellensituation waren die Gäste ohnehin der klare Favorit, zudem hatte die Lang-Elf keinen Wechelspieler auf der Bank, weshalb Semir Memic trotz einer früh erlittenen Verletzung durchspielte. Dass die Gäste drei Punkte mitnehmen sollten, war schnell abzusehen: Nach vier Minuten donnerte ein Schuss an die Latte, Markus Holemar staubte zum 0:1 ab. Pellendorf ließ Klein-Harras Räume, das Spiel war recht einseitig, wenngleich die Heimischen immer wieder versuchten, offensiv Druck zu machen.

So stand es nach einer halben Stunde bereits 0:8, gleich vier Tore machte Baris Bayrakci, doppelt traf auch Burak Celik. Bitter: Kurz vor der Pause erwischte Adel Memic bei einem Foul im Strafraum unglücklich den bis dahin stark spielenden Phillip Konhäusner. Konhäusner musste verletzt ausgetauscht werden, den fälligen Elfmeter verwertete Markus Holemar zum 0:9. Noch vorm Pausenpfiff erhöhte Rene Stejskal auf 0:10. In Halbzeit zwei stellte Pellendorf auf ein 5-3-2 um, was laut Trainer Raffael Lang Wirkung zeigte: „Das hat gut funktioniert, wir haben ihre weiten Bälle gut gestört. Wir wollten unser Gesicht bewahren und das hat eigentlich gut funktioniert“.

Nach Wiederanpfiff steigerten sich die Gastgeber

Die Gäste rotierten wiederum und so gelang Pellendorf nach dem 0:11 ein Doppelschlag durch Adel Memic und Mubarek Garba, auch auf das 2:12 durch Burak Celik hatte man per Pejchal-Elfmeter eine Antwort. In der Schlussphase musste bei den Gästen Adel Memic mit Gelb-Rot vom Platz, in Unterzahl traf Pavel Pejchal zum 4:13-Endstand. „Hut ab vor den Burschen, wir haben Moral bewiesen. Wir wollten in die zweite Hälfte reingehen, als würde es 0:0 stehen“, meinte Lang.

Klein-Harras-Vereinsadmin Rene Schubert sah nach Wiederanpfiff einige Fehler beim eigenen Team, war aber dennoch zufrieden: „Für mich war die ganze Partie gut, wir wollten mit Respekt vorm Gegner auftreten und haben dann ein bisschen rotiert. Die Tordifferenz wird die Meisterschaft eh nicht entscheiden“. Auch er meinte: „Pellendorf hat sich dann gesteigert“.

29.04.2023 16:30

Statistik:

Pellendorf - Kleinharras 4:13 (0:10)

Torfolge: 0:1 (4.) Holemar, 0:2 (7.) Bayrakci, 0:3 (11.) Bayrakci, 0:4 (12.) Celik, 0:5 (14.) Bayrakci, 0:6 (17.) Stejskal, 0:7 (23.) Bayrakci, 0:8 (27.) Celik, 0:9 (40., Elfmeter) Holemar, 0:10 (45.) Stejskal, 0:11 (48.) Holemar, 1:11 (56.) Memic, 2:11 (57.) Garba, 2:12 (62.) Celik, 3:12 (66., Elfmeter) Pejchal, 3:13 (78.) Stejskal, 4:13 (88.) Pejchal

Karten: Memic (79., Gelbe Karte Foul), Garba (80., Gelbe Karte Unsportl.), Leicht (76., Gelbe Karte Foul), Memic (84., Gelb/Rote Karte Foul)Novotny (66., Gelbe Karte Unsportl.)

Pellendorf: Pejchal, Lang, Memic Semir, Arslan, Memic Adel, Pojer, Garba, Beganovic, Lotterstätter, Leicht, Pichowetz

Kleinharras: Güles Muhammed, Celik Burak (67. Seymann), Bayrakci, Celik Yusuf, Trunner (HZ. Novotny), Sretenovic (HZ. Güles), Konhäusner (41. Bagdu), Uhrinec, Dikici (86. Wanderer), Holemar, Stejskal

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Mihai-Romulus Nan