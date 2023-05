Zwei Tore von Debütant waren zu wenig

Pellendorf - Schletz 2:4. Die bis dahin im Frühjahr noch punktelosen Pellendorfer boten gegen Schletz im Sturm den in der Vorwoche beim Klub angemeldeten Johannes Alic auf. Er bestritt vor genau einem Jahr seine letzte Partie für Drösing, wusste aber sofort wieder, wo das Tor steht: Nach einem Steilpass blieb er vor Keeper Rainer Pizal cool und stellte auf 1:0. „Da waren 40 Sekunden gespielt, wir haben hinten geschlafen“, ärgerte sich Schletz-Coach Josef Schodl. Durch Petr Haranza fiel in Minute sechs der Ausgleich, wirklich im Spiel waren die Gäste aber weiterhin nicht.

Pellendorf kämpfte dagegen brav und ging in Minute 14 wieder in Führung, erneut wurde Alic per Steilpass geschickt und traf. Schodl stellte noch in der ersten Halbzeit das erste Mal um und wechselte, zumindest gelang den Schletzern durch Michael Jungbauer noch das 2:2. Zur Pause tauschten die Gäste erneut, da Dominik Stacher mit einer Schulterverletzung raus musste. In Halbzeit zwei war die Schodl-Elf dann besser in der Partie und ging durch Jungbauer in Minute 56 erstmals in Führung. Kurz darauf foulte der bereits verwarnte Schletzer Christian Stacher einen Gegner von hinten und sah Gelb-Rot.

Petr Haranza traf mit der Ferse

Die Partie blieb zumindest vom Ergebnis her recht offen, richtig gefährlich wurde Pellendorf aber auch in Überzahl nicht. In Minute 82 traf Haranza nach einem Jungbauer-Freistoß sehenswert per Ferse und entschied die Partie mit dem 2:4 endgültig. „Hut ab vor der ersten Halbzeit, da waren wir besser und haben brav gekämpft. Dann hat uns ein bisschen die Kraft verlassen“, resümierte Pellendorf-Coach Raffael Lang. Schodl war zwiegespalten: „Wir waren erst mit dem Kopf nicht da und haben bis zur Pause gebraucht. Die zweite Hälfte war dann super, da haben wir das Spiel im Griff gehabt“.

01.05.2023 15:30

Statistik:

Pellendorf - Schletz 2:4 (2:2)

Torfolge: 1:0 (1.) Alic, 1:1 (6.) Haranza, 2:1 (14.) Alic, 2:2 (38.) Jungbauer, 2:3 (56.) Jungbauer, 2:4 (82.) Haranza

Karten: Lang (27., Gelbe Karte Unsportl.), Celik (10., Gelbe Karte Foul)Stacher (59., Gelb/Rote Karte Foul), Stacher (26., Gelbe Karte Foul)

Pellendorf: Pojer; Celik, Leicht, Lang, Arslan, Lotterstätter; Hack (75. Miedler), Beganovic (75. Pichowetz), Garba; Alic, Pejchal.

Schletz: Pizal; Schodl, Vitek, Marbach; Öztürk (33. Svatoš), Zöbinger; Rieder (90+2. Kallinger), Jungbauer, Christian Stacher; Haranza, Dominik Stacher (HZ. David Stacher).

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Mohamed Habrour