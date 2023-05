Zweistellige Niederlage verhindert

Prinzendorf - Großkadolz 0:8. Der SC Prinzendorf behielt ein Viertelstunde lang eine weiße Weste. Tormann Dean Vuckovic stand wieder in der Start-Elf und das merkte mal laut Obmann-Stellvertreter Martin Schwarz: „Er hat uns Sicherheit gegeben.“ Dann war es aber soweit und Osman Tek traf zum ersten Mal. Pavel Meissner kam nach einem individuellen Fehler der Prinzendorfer zum Ball, legte quer auf Tek, der ins leere Tor einschob.

Per Nachschuss erzielte Jan Hanik in der 25. Minute einen sehenswerten Treffer. Vom Sechzehner aus zog er mit der Breitseite ab und zirkelte die Kugel ins Kreuzeck. Jakub Valis bediente wiederrum zehn Minuten später Tek mit einem Stanglpass. Letzterer musste das Leder erneut nur noch über die Linie drücken. Eine Minute darauf vollendete Tek seinen Dreierpack (36.).

Petr Polacek stellte in Minute 40 infolge eines Getümmels aus kurzer Distanz auf 0:5. Zum 0:6-Pausenstand traf Thomas Bürringer in der 45. Spielminute. Nach einer Kombination über mehrere Stationen schloss der zentrale Mittelfeldspieler trocken ab.

Obmann-Stv. Schwarz: „Darauf kann man aufbauen.“

Nach dem 0:7 von Meissner in der 51. blieben die Prinzendorfer über eine halbe Stunde lang ohne Gegentore. Die Heimischen kamen in der Phase sogar zu der ein oder anderen Halbchance. Schwarz honorierte das Auftreten seiner Mannschaft in Halbzeit zwei: „Es ist positiv, dass wir das zweistellige verhindert haben. Die zwiete Hälfte haben wir nur 0:2 verloren mit einer guten Leistung.“ Der Obmann-Stellvertreter stellte noch einmal heraus, dass einige Stamkräfte fehlten: „Dafür war das generell nicht so schlecht. Dass Großkadolz eine Klasse besser ist als wir, ist sowieso kein Thema. Wir haben Chancen kreiert, darauf kann man aufbauen.“

Den Schlusstrich setzte Meissner mit seinem zweiten Treffer nach der Pause. Vom Sechzehner aus zog der Außenbahnspieler ab. SCG-Coach Gartler war mit der gesamten Darbietung seiner Mannen glücklich: „Die Chancenverwertung hat ein bisschen zu wünschen übriggelassen. War auch schwierig mit den nassen Rasenverhältnissen beim Passspiel. Spielerisch war das tadellos. Bei so einem Ergebnis muss man auch nicht viel kritisieren. Die Spieler sind sehr fokussiert und die Einstellung ist auch super.“

Statistik:

Prinzendorf - Großkadolz 0:8 (0:6)

Torfolge: 0:1 (15.) Tek, 0:2 (25.) Hanik, 0:3 (35.) Tek, 0:4 (36.) Tek, 0:5 (40.) Polacek, 0:6 (45.) Bürringer, 0:7 (51.) Meissner, 0:8 (87.) Meissner

Karten: Maier (30., Gelbe Karte Foul)Bürringer (32., Gelbe Karte Foul)

Prinzendorf: Vuckovic; Kale, Wiesinger, Baygül, Maier; Hannesschläger, Rampula (70. Hirsch), Kourilek, Pajka, Winkelmüller; Walter.

Großkadolz: Deres; Zavadil, Zahoran (65. Jovanovic), Hohenecker, Bitlinger (70. Güler); Meissner, Bürringer, Polacek, Valis; Hanik (63. Bagirtlak), Tek.

25 Zuschauer, Schiedsrichter: Duro Orsolic