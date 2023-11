Vier Tore, aber keine Punkte

Mit den zweitplatzierten Michelstettnern hatte der SC Prinzendorf am vergangenen Freitag natürlich eine Mammutaufgabe vor der Brust. Aber der Tabellenvorletzte hielt gut mit und ging nach einem Blitzstart sogar in Führung.

Daraufhin entwickelte sich ein recht rasantes Hin und Her, wobei der UFC ab der zehnten Minute vorne war. Offensiv präsentierten sich die Prinzendorfer gut, erzielten vier Tore gegen die beste Defensive der Liga. Leider – aus Sicht des SCP – kassierte man aber doppelt so viele Gegentore und verlor am Ende mit 4:8. „Wir haben brav mitgespielt und können da erhobenen Hauptes rausgehen. Leider ist uns am Ende die Kraft ausgegangen“, so das Fazit von Obmann-Stellvertreter Martin Schwarz.

„Die Saison geht uns schon ein bisschen zu lange“

Apropos Ende: das wünscht sich der SV Haringsee II mittlerweile herbei, wie Trainer Rupert Konar nach der 1:7-Klatsche gegen Schletz zugab: „Die Luft ist draußen. Die Saison geht uns schon ein bisschen zu lange.“