Abgespeckte achte Runde

Die Partie zwischen Haugsdorf und Gnadendorf wurde auf August vorgezogen, deshalb haben beide Teams zum ersten 'Rückrundenauftakt' (Anm.: Mit Beginn der 8. Runde starten bereits die Rückspiele) spielfrei.

Deshalb startet dieser Spieltag mit dem Duell von Michelstetten und Neuruppersdorf am Freitagabend. Die stark ersatzgeschwächten Michelstettner spielten bereits unter der Woche gegen die SG Hüttendorf/Paasdorf (1:0) und müssen auch gegen den Tabellenletzten auf einige Stammkräfte verzichten. Liviu Neculai, Florian Huber, Michael Körbl und Thomas Körbl fehlten alle am Dienstag, mit vielen Rückkehrern rechnet Coach Manuel Haas auch am Wochenende nicht: „Wenn wir da mit 1:0 gewinnen, bin ich zufrieden. Sollte es ein 5:0 werden, bin ich sehr zufrieden.“ Die Neuruppersdorfer haben auch harte Wochen vor und hinter sich. Nachdem Aufeinandertreffen mit Tabellenführer Haugsdorf wartet nun das nächste Spitzenteam. „Die Trauben hängen auch in Michelstetten hoch“, so Spielertrainer Kevin Schuckert.

Am Samstag geht es mit dem zweiten Mistelbacher Bezirksduell weiter. Obwohl die Schletzer den SC Prinzendorf in der Vorwoche mit 13:0 besiegten, will Coach Robert Ingartler eine Steigerung sehen: „Wenn die Gelb-Rote Karte nicht gewesen wäre, hätten wir das Spiel maximal 5:0 oder 6:0 gewonnen. Gegen Hüttendorf bedarf es natürlich einer Leistungssteigerung. Wird ein komplett anderes Spiel aber wenn wir die Leistung bringen, ist alles drinnen.“

Drittes Bezirksduell am Sonntag

Beim dritten bezirksinternen Spiel treffen zwei Gänserndorfer-Teams aufeinander - Haringsee II empfängt Prinzendorf. Das Hinspiel entschied die Konar-Elf klar für sich, im Frühjahr 2023 machte der SCP aber mit einem 6:1-Erfolg auf sich aufmerksam. Die Gastgeber müssen weiterhin auf den rotgesperrten Torhüter Willem Harbers verzichten.

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 19.00 Uhr: Michelstetten - Neuruppersdorf (David Rein).

Samstag, 16.00 Uhr: Schletz - Hüttendorf/Paasdorf (Giorgi Bidzinahsvili).

Sonntag, 16.00 Uhr: Haringsee II - Prinzendorf (Karl Simon).