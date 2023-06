Am Samstag kommt es zum großen Endspiel

Viel mehr Spannung geht nicht! Am Samstag treffen Klein-Harras und Großkadolz im Endspiel um den Meistertitel aufeinander. Mittlerweile steht fest, dass das Team von Ernest Gartler mit Saisonende den Spielbetrieb einstellt, auf die Motivation der Kicker hat das keinen negativen Einfluss: „Wir wollen unbedingt den Titel. Die Spieler haben schon gesagt, sie machen jetzt einen Schritt mehr“, so Trainer Ernest Gartler. Bis auf den gesperrten Stürmer Osman Tek sollten ihm alle Schlüsselspieler zur Verfügung stehen. Dass man schon am Donnerstag den Nachtrag in Michelstetten bestreitet (dessen Ergebnis nur relevant wird, falls die Samstags-Partie unentschieden endet), sieht Gartler nicht als Nachteil.

Klein-Harras hat nach dem 2:0 bei Mittelständler Schletz mehr Regenerationszeit, der Sportliche Leiter Maximilian Wanderer sieht sein Team aber noch nicht in meisterlicher Form: „Defensiv waren wir nicht so schlecht, aber offensiv hat das nicht so wirklich gepasst. Da müssen wir uns schon steigern. Egal was passiert, wir müssen Großkadolz schlagen". Im Gegensatz zum SCG gewann Klein-Harras bereits mehrmals die unterste Spielklasse Niederösterreichs, Hüsema Dikici, Florian Vock und Haydar Güles waren schon beim letzten Titel 2015/16 dabei.

Prinzendorf hofft auf eine Überraschung

Die einzige Freitagspartie bestreitet das im Frühjahr noch punktelose Schlusslicht Neuruppersdorf gegen Gnadendorf. Das Team von Marko Madner gewann in den letzten zwei Monaten auch nur eine Partie, dementsprechend warnt der Spielertrainer: „Mit einer Leistung wie in der Anfangsphase gegen Dürnkrut/Jedenspeigen II wird es auch gegen sie schwer“. Die bereits erwähnten Michelstettner schließen am Samstag gegen Prinzendorf ab. Seit 2016 gingen alle direkten Duelle an die Haas-Elf, SCP-Obmann-Stellvertreter Martin Schwarz hofft auf eine Überraschung: „Wir brauchen einen Punkt, damit wir an Haringsee II vorbeikommen. Das wird schwer, aber warum nicht?“

Für die SG Dürnkrut/Jedenspeigen II wird es am Samstag gegen die SG Hüttendorf/Paasdorf das letzte Match überhaupt, mit Saisonende stellt der Liganeuling nämlich auch gleich wieder den Spielbetrieb ein. Sportlich lief es mit zuletzt vier Siegen in Folge optimal, allerdings war man personell knapp aufgestellt und darauf angewiesen, dass Spieler in der Bezirksklasse und am selben Wochenende in der 2. Klasse-Reserve auflaufen. Aber auch der Gegner dürfte personell knapp aufgestellt sein: „Vier, fünf Leute fehlen, aber wir sind eh fix Fünfter. Sollen halt die anderen spielen“, lachte Hüttendorf-Obmann Peter Schmatzberger.

Schletz muss zum Abschluss ins Marchfeld

Haringsee II beendet die Debütsaison auf Rang neun oder zehn, die Elf von Rupert Konar will im Gegensatz zum anderen Zweier-Team nächstes Jahr weitermachen. Der letzte Gegner, Schletz, liegt auf Rang acht und erlebte wie die Marchfelder kein Frühjahr nach Wunsch. "Mir tut die Mannschaft schon langsam leid. Wir sind ständig ersatzgeschwächt, aber die Burschen hauen alles rein“, so USC-Coach Josef Schodl, der die Favoritenrolle nicht so recht annehmen will: „Leider müssen wir dort wieder den Kader zusammenkratzen. Uns verfolgt momentan das Pech“. Zudem sei sein Team für zuletzt gute Leistungen nicht mit Punkten belohnt worden.

Die Spiele im Überblick:

Donnerstag, 19 Uhr: Michelstetten – Großkadolz (Kölemen).

Freitag, 18:30 Uhr: Neuruppersdorf – Gnadendorf (Erkol).

Samstag, 17:30 Uhr: SG Dürnkrut/Jedenspeigen II – SG Hüttendorf/Paasdorf (Simon), Haringsee II – Schletz (Krzalic), Klein-Harras – Großkadolz (Özdogan). 19 Uhr: Michelstetten – Prinzendorf (Schöber).