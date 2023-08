Das Warten auf die Reaktion

„Wir müssen endlich verstehen dass wir kein Match mit 80 % gewinnen können. Nächsten Samstag erwarte ich mir endlich eine Reaktion“, so das klare Statement von Gnadendorf-Spielertrainer Marko Madner nach der 2:5-Niederlage gegen den USC Schletz. Mit der Ausnahme Neuruppersdorf sind die Gnadendorfer nämlich das einzige Team ohne Punkte. Mit Prinzendorf kommt jetzt ein Gegner, der auf dem Papier Außenseiter ist. Der SCP hat mit dem 10:1-Kantersieg über die Neuruppersdorfer aber Lunte gerochen. „Wir wollen nachliefern, wenn wir das Kombinationsspiel wieder so durchziehen, ist was drin“, war Obmann-Stellvertreter Martin Schwarz optimistisch.

Apropos Optimismus: Der fehlt den Neuruppersdorfern ein wenig, obwohl Coach Kevin Schuckert nach drei Niederlagen und einem Torverhältnis von -37 etwas Mut machte: „Es schaut von außen nicht gut aus, aber wir warten halt noch auf zwei Freigaben von Neuanmeldungen.“ Bezüglich der Erwartungen für das Duell gegen Hüttendorf/Paasdorf hielt sich Schuckert kurz: „Das wird eine harte Nuss.“ Die Spielgemeinschaft spielte noch am Mittwoch zuvor gegen die U17 der Mistelbacher und verlor 4:2.

Hält der perfekte Saisonstart?

Der AFC Haugsdorf gab als einzige Mannschaft noch keinen Punkt ab, das blieb auch nach dem Topspiel gegen Michelstetten so. Am Samstagnachmittag muss man nach Schletz. Selten ein einfaches Los für die Diem-Elf, die vergangenen Duelle endeten meist knapp. USC-Trainer Robert Ingartler erwartet auch in dieser Woche ähnliches: „Wenn jeder sein Spiel spielt, wird es selbst Haugsdorf schwer haben.“

Abgeschlossen wird die vierte Runde von der Partie zwischen Haringsee II und Michelstetten. Der Übungsleiter der Michelstettner, Roman Haas sprach von einem technisch starken Gegner: „Auf dem kleinen Platz bringen sie es gut rüber. Ich hoffe, dass unser Spielmacher Liviu Neculai zurückkommt. Nach dem, was ich gegen Haugsdorf gesehen habe, sind wir auf einem guten Weg.“

Der 4. Spieltag im Überblick:

Samstag, 16.00 Uhr: Prinzendorf - Gnadendorf (Johann Strasser); 16.30 Uhr: Schletz - Haugsdorf (Klaus Rosenmayr), Hüttendorf/Paasdorf - Neuruppersdorf (Kerem Barmaksiz).

Sonntag, 16.30 Uhr: Haringsee II - Michelstetten (Nenad Andric)