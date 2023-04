Duell der Punktelosen

Werbung

Die „drei Zahnarztbesuche“ des SV Haringsee II sind überstanden. So bezeichnete Trainer Rupert Konar die Begegnungen mit den Top-drei Teams Großkadolz, Klein-Harras und Haugsdorf. Der nächste Gegner heißt Neuruppersdorf. Konar wollte vor der Partie keinen Druck aufbauen: „Wir werden schauen, was geht.“ Seine Elf verlor im Frühjahr bislang jedes Match, genauso erging es auch den Neuruppersdorfern. Unter Neo-Trainer Rainer Bittmann war eine Leistungssteigerung gegen Klein-Harras zu bemerken. „Mit so einer Leistung haben wir gute Chancen, dass wir mit Haringsee II mitspielen, dann sind auch drei Punkte drinnen“, erhoffte sich der Neuruppersdorf-Coach.

Der USV Pellendorf ist das dritte und letzte Team ohne Punktgewinn in der Rückrunde. Die Lang-Elf muss nach Großkadolz. „Da hoffe ich, dass wir wieder gewinnen“, stellte SCG-Trainer Ernest Gartler klar. Die Großkadolzer zählen bei der Punkteausbeute zum anderen Extrem, holten neun Zähler aus drei Partien. Ein Ende beider Serien ist also wohl nicht in Sicht.

Platz zwei gegen Platz vier

Im Vorfeld des Spitzenspiels gegen Michelstetten schielt Kleinharras-Vereinsadmin Rene Schubert auf Hauptkonkurrenten Großkadolz: „Wichtig ist, dass wir gegen sie nicht weniger Punkte als Großkadolz machen. Aber wir sind eine Heimmacht. Deshalb bin ich optimistisch, dass wir gewinnen. Michelstetten steht unter Druck, sie haben nur mehr eine Mini-Chance auf den Titel. Wir sind Favorit, aber es wird eine enge Partie.“ Die Statistik spricht für Michelstetten. Die Haas-Mannen konnten in vier der letzten fünf Begegnungen gewinnen. Einzig das letzte Aufeinandertreffen entschied Klein-Harras für sich.

„Frühschoppenpartie“ zwischen Haugsdorf und Dürnkrut

Ähnlich spannend sollte es auch zwischen Gnadendorf und der Spielgemeinschaft Hüttendorf/Paasdorf zugehen. Immerhin trennen die beiden Teams nur vier Punkte. Mit einem Sieg könnten die Sechsplatzierten Gnadendorfer bis auf einen Punkt an die SG heranrücken.

Am Sonntagmittag empfängt Haugsdorf Dürnkrut/Jedenspeigen II. Trainer der Gäste, Martin Hörstlhofer sprach von einer „Frühschoppenpartie“ und machte sich über den Kader Gedanken: „Wir müssen schauen, wie wir aufgestellt sind. Im Hebst wars eng.“ Die Haugsdorfer benötigen auf der anderen Seite unbedingt einen Sieg um an den Top-zwei dranzubleiben.

Abgeschlossen wird der 16. Spieltag vom Duell zwischen Schletz und Prinzendorf. Kapitän Dragan Puselja wird dem SCP wegen einer Rotsperre fehlen.

Die Spiele im Überblick:

Samstag, 16.30 Uhr: Großkadolz - Pellendorf (Armberger), Klein-Harras - Michelstetten (F. Schwarzl), SG Hüttendorf/Paasdorf - Gnadendorf (Mihai-R. Nan).

Sonntag, 12 Uhr: Haugsdorf - SG Dürnkrut/Jedenspeigen II (Bayrakli); 16.30 Uhr: Haringsee II - Neuruppersdorf (Bebek), Schletz - Prinzendorf (K. Barmaksiz).