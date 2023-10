Erster gegen Zweiter, Letzter gegen Vorletzter

Das Top-Duell der Bezirksklasse steht am Samstagabend an. Der Zweite aus Michelstetten empfängt Spitzenreiter Haugsdorf. Das Hinspiel konnte der AFC dabei knapp mit 2:1 für sich entscheiden. Die Vorfreude überwiegt bei Haugsdorf-Coach Bernhard Diem: „Es wird wie jedes Mal eine geile Partie, weil beide Mannschaften kicken wollen.“ Der Übungsleiter wünscht sich zumindest einen Punkt, um den derzeitigen Vorsprung von fünf Zählern aufrecht zu erhalten. Die Haas-Elf hat widerrum mit einigen Ausfällen zu kämpfen. Rückkehrer wird es beim Spitzenspiel wohl keine geben, doch die Michelstettner überzeugten zuletzt auch ohne der Bestbesetzung.

Seit fünf Spielen ist der USC Schletz mittlerweile ungeschlagen, natürlich ganz zur Freude von Trainer Robert Ingartler, der nach dem Sieg gegen Neuruppersdorf seine Mannschaft loben wollte: „Das muss ich den Burschen schon hoch anrechnen, was sie Woche für Woche abliefern.“ Mit Gnadendorf kommt nun wieder ein Gegner auf Augenhöhe. Auch die war bis zur Niederlage gegen Michelstetten in der Vorwoche für vier Spiele ungeschlagen. Zumindest im Hinspiel hatte Schletz klar die Nase vorne und gewann mit 5:2.

Die Chancenverwertung ist gerade das Thema bei der SG Hüttendorf/Paasdorf. Auch beim 4:1-Sieg gegen den SC Prinzendorf ließ die Strehwitzer-Elf zu viel vor dem Tor liegen, zumindest wenn es nach Obmann Peter Schmatzberger geht: „Wir treffen halt derzeit das Tor nicht. Keine Ahnung was da los ist.“ Der Gang nach Haringsee wird daher einfach, immerhin war das Hinspiel zu Hause schon ein knappes Unterfangen. a siegte die SG mit 3:2.

„Ein Punkt ist das Ziel“

Neben dem Topspiel findet in der 10. Runde auch noch das Kellerduell statt. Tabellenschlusslicht Neuruppersdorf gastiert bei den Vorletzten aus Prinzendorf. Seit dem Hinspiel (10:1-Sieg für den SCP) konnte der USC den Kader durch einige Neuanmeldungen in der Breite verstärken, auch deshalb erwartet Spielertrainer Kevin Schuckert jetzt ein Erfolgserlebnis im direkten Duell: „Ein Punkt ist das Ziel. Wir müssen da aber spielen wie in Michelstetten und die Fehler, die wir in der ersten Hälfte gegen Schletz hatten, einstellen.“