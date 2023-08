Favoriten-Clash und Kellerduell in Runde drei

Eröffnet wird die dritte Runde vom Duell des Tabellenachten Neuruppersdorf gegen die sechstplatzierten Prinzendorfer. Der SCP steht aufgrund des Torverhältnisses noch einen Platz vor den ebenfalls punktelosen Gnadendorfern, die bereits drei Partien in den Beinen haben. Sowohl für den USC als auch die Prinzendorfer bietet das Duell eine große Chance auf Punkte. Prinzendorf-Obmann-Stellvertreter warnt aber: „Wir dürfen sie nicht unterschätzen, sonst kann es enden wie im Frühjahr 2022 (Anm. 1:5-Heimniederlage). Neuruppersdorf-Coach Kevin Schuckert sieht das Spiel als do-or-die-Aufgabe: „Da müssen wir was holen, wenn wir punkten wollen.“

Am Samstagnachmittag hat die SG Hüttendorf/Paasdorf die Chance, weiterhin bei der Topgruppe anzudocken. Dennoch hat Obmann Peter Schmatzberger Respekt vor Gegner Haringsee: „Es wird hart. Uns fehlen einige Spieler. Da werden wir sehen, wo wir stehen.“ SVH II-Trainer Rupert Konar will vor allem eine defensivstarke Leistung seiner Mannen sehen: „Ich erwarte mir, dass wir hinten dicht machen und das spiel so lange wie möglich offen halten und mit Nadelstichen kontern.“

Ein ausgeglichenes Match erwartet Schletz-Trainer Robert Ingartler in Gnadendorf: „Sie werden so ungefähr auf unserem Niveau sein. Mit Gnadendorf werden wir uns wahrscheinlich um den vierten Platz streiten.“ Die Gnadendorfer stehen nach drei Spielen gegen die Topteams (2x Haugsdorf, 1x Michelstetten) noch mit null Punkten da. Das will Coach Marko Madner gegen den USC ändern: „Wobei es gegen Schletz auch schwierig wird.“

Meisterschaftsanwärter unter sich

Abgeschlossen wird die dritte Runde vom Topspiel zwischen dem AFC Haugsdorf und Michelstetten. Beide Vereine gelten als Top-Favoriten auf den Meisterschaftstitel, womit dieses Duell ein erstes Kräftemessen darstellt. „Wunsch ist, das Ergebnis aus dem Vorjahr zu wiederholen“, erklärte Haugsdorf-Trainer Bernhard Diem schmunzelnd. Das letzte Aufeinandertreffen gewann sein Team nämlich deutlich mit 7:1(!). Generell freut sich laut Diem aber die ganze Mannschaft auf das Spitzenspiel: „Weil da alle Fußball spielen wollen und nicht dreckig spielen. Die Partie wird sicher geil und wir wollen gewinnen. Respekt und Vorsicht ist gegeben, weil Michelstetten eine sehr gute Mannschaft hat.“ UFC-Übungsleiter Roman Haas wäre mit einem Remis nicht unglücklich, hat aber Hoffnung auf mehr: „Wir werden eine gute Mannschaft am Platz haben. Wer gewinnt, wird an der Tagesverfassung und der Mentalität liegen. Es ist alles drin. Sollten wir nicht verlieren, dann schaut es für uns schon ganz gut aus.“

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 17.45 Uhr: Neuruppersdorf - Prinzendorf (Schöber).

Samstag, 17 Uhr: SG Hüttendorf/Paasdorf - Haringsee II (Flusser).

Sonntag, 17 Uhr: Gnadendorf - Schletz (Nan); 17.30 Uhr: Haugsdorf - Michelstetten (Tug)