Großkadolz muss zum Dritten

Es ist der wohl härteste Brocken für Großkadolz, bis man in den letzten zwei Runden auf Haugsdorf und Klein-Harras trifft: Die Gartler-Elf ist am Samstagabend in Michelstetten zu Gast und wird es mit Sicherheit schwieriger als beim 16:0 gegen Neuruppersdorf haben. USC-Trainer Ernest Gartler kennt die Statistik im direkten Duell bestens: “Da haben wir in vier Partien drei Mal gewonnen, es war immer knapp. Nur letzte Saison haben wir uns einmal ergeben.” Sein Kollege Roman Haas will diese Statistik aufbessern und “unbedingt gewinnen”, er deutet es positiv, dass man das Hinspiel ersatzgeschwächt nur mit 2:1 verlor.

Titelkonkurrent Klein-Harras steht nun ebenfalls das Spiel gegen den Letzten Neuruppersdorf bevor. Während einer der beiden Haydar Güles nun nicht mehr gesperrt ist, kommt Maximilian Wanderer nach Gelb-Rot von der Bank aus in der Vorwoche auf die Liste hinzu. Dennoch ist man gegen den Letzten der haushohe Favorit, was auch der Umstand verdeutlicht, dass man mit Ausnahme eines 6:6 (!) im Herbst 2019 alle direkten Duelle in jüngerer Zeit deutlich gewann. Auch der neue USC-Coach Rainer Bittmann ist realistisch: “Das wird gleich die nächste Partie gegen ein Top-Team. Es wird für uns sicher wieder schwer."

Zumindest für ein Zweier-Team wird es die ersten Zähler im Frühjahr geben

Pellendorf hofft gegen Schletz auf die ersten Punkte im Frühjahr und Trainer Raffael Lang auf die Rückkehr einiger in der vergangenen Woche fehlenden Spieler. USC-Coach Josef Schodl interessiert der Negativlauf des Gegners wenig und kommentiert diesen mit: “Jedes Match ist anders”. Sein Team will nach der Derby-Niederlage gegen Michelstetten jedenfalls wieder anschreiben. In Jedenspeigen steigt am Sonntag das Duell der Zweier-Teams: Die SG Dürnkrut/Jedenspeigen spielt gegen Haringsee, beide hoffen auf die ersten Zähler im Frühjahr. Da die bisherigen Gegner Haugsdorf (nur Haringsee II), Klein-Harras und Großkadolz hießen, ist dies aber nicht ganz überraschend.

Haugsdorf selbst muss diesmal zum Tabellensechsten nach Gnadendorf, trotz der Rückkehr von Robert Bulva und Raimund Chmela hat AFC-Coach Bernhard Diem viel Respekt vorm Gegner: "Sie sind körperlich schon stark. Ausschlaggebend wird sein, wer bei ihnen im Tor steht. Rainer Schmidt ist einer der stärksten Torhüter der Liga." Nach dem 7:0 gegen Prinzendorf traut sich Gnadendorf-Coach Marko Madner auch gegen den Vierten etwas zu, trotzdem bleibt er am Boden: "Ziel für uns muss sein, dass wir die Punkte gegen die Teams holen, welche unter uns stehen. Vielleicht überraschen wir an einem guten Tag in Haugsdorf."

Schmatzberger: „Prinzendorf liegt uns nicht“

Prinzendorf komplettiert den Spieltag gegen die SG Hüttendorf/Paasdorf und ist durchaus dezimiert: Kevin Mann und Nico Hannesschläger verletzten sich gegen Gnadendorf, Martin Schwarz und Dragan Puselja sind gesperrt. Hüttendorf-Obmann Peter Schmatzberger gibt aber zu bedenken: “Prinzendorf liegt uns nicht, die Partien gegen sie sind immer knapp”. Bei den letzten drei direkten Duellen in Prinzendorf selbst konnte sein Team immer gewinnen, zuhause kam man im Herbst aber nicht über ein 2:2 hinaus.

Die Spiele im Überblick:

Samstag, 16.30 Uhr: Pellendorf - Schletz (Habrour); 19.30 Uhr: Michelstetten - Großkadolz (Dye).

Sonntag, 16.30 Uhr: Gnadendorf - Haugsdorf (Rehrl), Neuruppersdorf - Klein Harras (E. Erkol), Prinzendorf - SG Hüttendorf/Paasdorf (Pelic), SG Dürnkrut/Jedenspeigen II - Haringsee II (Rosenmayr).