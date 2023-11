Hartes Schlussprogramm für Prinzendorf

In den letzten Wochen immer wieder gut mitgespielt, aber einfach zu wenig aus den eigenen Möglichkeiten gemacht. In Prinzendorf haperte es an der Chancenverwertung. Die war gegen Herbstmeister Haugsdorf zwar kein Problem, da war der Qualitätsunterschied aber ohnehin zu hoch, wie Obmann-Stellvertreter Martin Schwarz untermauerte: „Haugsdorf ist einfach die stärkste Mannschaft der Liga. Es ist uns gelungen eine zweistellige Niederlage zu verhindern.“ Mit Michelstetten wartet am Freitagabend der nächste haushohe Favorit auf den SCP. Laut UFC-Trainer Roman Haas würde das Duell mit Prinzendorf aber kein Spaziergang werden: „Sie sind auch unberechenbar, da darfst du dich auch nicht zurücklehnen.

Im einzigen Mistelbacher Bezirksduell in dieser Runde empfängt Gnadendorf den USC Neuruppersdorf. Die Mannschaft von Trainer Marko Madner musste in der Vorwoche eine deutliche Niederlage in Paasdorf einstecken, im Gegensatz dazu punktete der Tabellenletzte gegen den SV Haringsee II, der widerrum am Sonntag beim USC Schletz gastiert. „Wir haben vielleicht ein bisschen zu kompliziert gespielt und waren zu inkonsequent“, haderte SVH II-Trainer Rupert Konar mit der Leistung seiner Mannen gegen Neuruppersdorf.

Schletzer zählen schon die Tage

Schletz muss weiterhin auf einige Schlüsselspieler verzichten. Mit Martin Svatos, Clemens Putz, Petr Haranza und David Stacher fehlen Übungsleiter Robert Ingartler gleich vier wichtige Akteure gegen die Haringseer. Auch deshalb meint Ingartler: „Jetzt schauen wir, dass wir in die Pause kommen. Dann werden wir uns neu formieren.“

Abgeschlossen wird die 13. Runde vom Aufeinandertreffen Haugsdorf und der SG Hüttendorf/Paasdorf. Wenngleich die Spielgemeinschaft nur zwei Plätze hinter dem Herbstmeister steht, bot das Hinspiel nicht viel Raum für Spekulationen. Da gewann der AFC in Hüttendorf nämlich mit 6:1. In der vorletzten Runde im Herbst haben die Hüttendorfer dennoch die beste Chance, den Haugsdorfern noch mindestens einen Punkt abzunehmen.

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 19 Uhr: Michelstetten - Prinzendorf (Schöber).

Sonntag, 14 Uhr: Gnadendorf - Neuruppersdorf (Habrour), Schletz - Haringsee II (Oezdogan); 14.30 Uhr: Haugsdorf - SG Hüttendorf/Paasdorf.