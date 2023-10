Haugsdorf kann den Herbstmeistertitel fixieren

Ohne Punktverlust in den ersten elf Spielen geblieben, ist es nur schwer vorstellbar, dass der AFC Haugsdorf in Prinzendorf etwas liegen lässt. Bei einem Dreier wäre die Mannschaft von Coach Bernhard Diem Herbstmeister. Der Trainer selbst steckt sich und seinen Mannen aber schon höhere Ziele und möchte die Hinrunde mit 14 Siegen aus 14 Spielen abschließen: „Jetzt haben wir noch drei schwere Spielen, dann hätten wir den perfekten Herbst perfekt.“ Die Prinzendorfer haben auf der anderen Seite vor allem eine Baustelle: die Chancenverwertung. So verlor der Vorletzte auch gegen Gnadendorf mit 0:3, obwohl man zahlreiche Möglichkeiten hatte. Dass der Turnaround ausgerechnet gegen den Ligaprimus, ist eher unwahrscheinlich. Obmann-Stellvertreter Martin Schwarz: „Wir schauen mal, wer aller da ist. Da sind ein paar angeschlagen, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Wir wollen uns aber so teuer wie möglich verkaufen.“

Ein Tag vorher finden die drei anderen Partien statt. Den Anfang macht Haringsee II gegen Neuruppersdorf. Heimtrainer Rupert Konar sieht die Rollen klar verteilt, warnt aber: „Sie haben mit den zwei Punkten in die Saison hineingefunden, von daher wird es für uns nicht leicht. Aber wir spielen zu Hause gegen den Letzten, sind Favorit und müssten laut der Tabelle gewinnen.“

Drei mögliche Rückkehrer gegen Gnadendorf

Zuletzt hatte die SG Hüttendorf/Paasdorf immer wieder mit Personalproblemen zu kämpfen. Im Bezirksduell gegen Gnadendorf erwartet Obmann Peter Schmatzberger mindestens zwei Rückkehrer. Mit Simon Adami und Robin Balija kommen zwei Akteure von Gelb-Rot-Sperren zurück. „Vielleicht ist Tobi Eckner bis Samstag auch wieder fit, dann bringen wir sogar drei Rückkehrer zusammen“, hofft Schmatzberger.

Zeitgleich empfängt Schletz den UFC Michelstetten im Derby. Das Hinspiel vor 200 Zuschauern in Michelstetten endete 1:1. Den Schletzern wird mit Sicherheit David Stacher fehlen, der Defensivmann verletzte sich gegen Haugsdorf an der Leiste und fällt mindestens bis Winter aus. Die Haas-Elf hofft dafür auf ein Startelf-Comeback von Michael Frühwirth. Der Topscorer saß in der Vorwoche angeschlagen über 90 Minuten auf der Bank.

Der Spieltag im Überblick:

Samstag, 14 Uhr: Haringsee II - Neuruppersdorf (Kujtim); 15 Uhr: Hüttendorf - Gnadendorf (Cizmecioglu), Schletz - Michelstetten (Andric).

Sonntag, 14 Uhr: Prinzendorf - Haugsdorf (Nan).