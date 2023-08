Klare Vorzeichen in allen Partien

Eröffnet wird die zweite Runde vom Mistelbacher Bezirksduell zwischen Michelstetten und den Gnadendorfern. Letztere mussten zuletzt zwei Niederlagen gegen den Titelaspiranten aus Haugsdorf hinnehmen. Die Doppelbelastung gepaart mit den starken Gegnern gab Trainer Marko Madner zu bedenken: „Es wird extrem schwer, wir haben in sechs Tagen drei Partien und das gegen die stärksten zwei Teams der Liga.“ Trotzdem will sich Spielertrainer Madner nicht geschlagen geben: „Wir wollen aber kämpfen und reinhauen, was möglich ist. Es ist ein neues Spiel.“

Am Samstagnachmittag erwartet Haringsee II Tabellenführer Haugsdorf. Trainer Rupert Konar über die Begegnung: „Sie sind eine sehr angenehme und faire Mannschaft, aber die haben schon andere Waffen, wie die Chmelas (Anm. Raimund und Christian Chmela) zum Beispiel.“ AFC-Übungsleiter Bernhard Diem will den Gegner nicht unterschätzen: „Wir wollen aber hinfahren und die Leistung erbringen wie im letzten Spiel, dann wird ein Sieg drin sein.“

Neuruppersdorf und die Jagd gegen die Minuspunkte

Das große Ziel des USC Neuruppersdorf ist, nicht mit Minuspunkten abzuschließen. Der derzeitige Zählerstand beträgt nämlich -9. In Schletz erwartet die Schuckert-Elf erneut ein schweres Los, das den Gegner aber nicht unterschätzen will, wie Coach Robert Ingartler unterstrich: „Unterschätzen dürfen wir keinen, den Respekt hat jeder Gegner verdient. Wir werden unser Spiel spielen.“

Das Aufeinandertreffen von Prinzendorf und der SG Hüttendorf-Paasdorf schließt den zweiten Spieltag ab. Beim SCP wird Verteidiger Stefan Wiesinger weiterhin fehlen, während die Spielgemeinschaft durch den 3:1-Derbysieg über Schletz mit Rückenwind anreist. Aus den letzten fünf Duellen holten die Hüttendorfer vier Siege. In der abgelaufenen Spielzeit überraschte Prinzendorf die SG aber, holte im November 2022 auswärts ein 2:2.

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 19 Uhr: Michelstetten - Gnadendorf (Schöber).

Samstag, 17 Uhr: Haringsee II - Haugsdorf (Rath), Schletz - Neuruppersdorf (Friedl).

Sonntag, 17 Uhr: Prinzendorf/Rannersdorf - SG Hüttendorf/Paasdorf (Andric).