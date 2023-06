Letztes Derby könnte den Titelkampf vorentscheiden

Der Titelkampf in der Bezirksklasse Weinviertel spitzt sich weiter zu. Drei Punkte beträgt der Rückstand von Großkadolz auf Tabellenführer Klein-Harras. Die Elf von Ernest Gartler hat noch ein Spiel in der Hand. Bevor das Nachtragsspiel in Michelstetten ansteht, kommt es zum heiß erwarteten Derby gegen Haugsdorf. Die Nachricht, dass der Kampfmannschafts-Spielbetrieb vom SCG eingestellt wird, beeinflusst die Stimmung der Mannschaft laut Gartler nicht negativ: „Wir wollen jetzt Meister werden. Die Spieler haben gesagt, sie machen jetzt einen Schritt mehr.“

Eine Meisterschaftsfeier zum Abschluss für Großkadolz will der Haugsdorfer Coach Bernhard Diem unterbinden: „Drei Punkte, fertig aus. Die bekommen ein Abschiedsgeschenk von uns. Jetzt wollen wir das Derby gewinnen und noch den zweiten Platz erringen.“

Abschiedsspiel von Pellendorf

Der USV Pellendorf ist der zweite Verein, der schon seinen Rückzug bekannt gab. Obmann und Trainer Raffael Lang verkündete diese Entscheidung am letzten Wochenende. Da die Pellendorfer in der eigentlich spielfreien Vorwoche schon gegen Haugsdorf spielten, ist es das letzte Bewerbsspiel für den Sportverein. Zum Abschluss empfängt man Michelstetten.

Die SG Hüttendorf/Paasdorf hat gegen SV Haringsee II die Möglichkeit, ihre Ungeschlagen-Serie auszubauen. In den letzten vier Spielen holte der Tabellenfünfte acht Punkte und hielt überraschenderweise mit den Spitzenteams Großkadolz und Klein-Harras (0:0, 4:4) mit. Die Haringseeer hatten zuletzt zu kämpfen, unterlagen in direkten Duellen mit Pellendorf und Prinzendorf jeweils recht deutlich.

Aufschwung dank neuem Trainer-Duo?

Der einzige Klub, der in der Rückrunde noch nicht punkten konnte, ist Neuruppersdorf. Der Tabellenletzte wechselte im Frühjahr bereits zwei Mal den Trainer. Nachdem Rainer Bittmann Anfang April Kevin Schuckert ersetzte, schmiss Ersterer nach der letztwöchigen 2:7-Niederlage gegen Pellendorf hin. Nun ist wieder Schuckert am Steuer. Gemeinsam mit Radim Taborsky coacht er in den letzten zwei Runden das Team. Die beste Chance auf Punkte sollte sich gleich zum Debüt des Trainerduos bieten. Gegen den kommenden Gegner Prinzendorf holte der USC in der Hinrunde nämlich den einzigen Sieg und damit die einzigen Punkte in der gesamten Saison.

Gnadendorf kam in Haringsee mit einem 2:5-Erfolg wieder auf die Beine, erlebte zuvor aber fünf Spiele ohne Torerfolg. Mit Ausnahme des ersten Rückrundenspiels gegen Michelstetten (1:2) gab es immer eindeutige Ergebnisse für die Madner-Elf. Entweder man verlor hoch oder siegte klar. Welches Gesicht der UFC gegen die Dürnkrut/Jedenspeigen II zeigen wird, bleibt also abzuwarten. Die Hörstlhofer Elf präsentierte sich in letzten Wochen gut (neun Punkte aus drei Spielen) und liegt deshalb nur einen Punkt hinter dem kommenden Gegner. Die steigende Formkurve erkennt auch Coach Martin Hörstlhofer: „Wir sind momentan gut in Form, das Team entwickelt sich. Was jetzt noch kommt, ist sowieso nur Bonus.“

Abgeschlossen wird der vorletzte Spieltag vom Duell zwischen Schletz und Klein-Harras. Die Gastgeber erwarten wieder einige Stützen zurück. Marbach, Öztürk, Svatos und Haranza stehen allesamt vor ihrem Comeback.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 18:30 Uhr: SG Hüttendorf/Paasdorf - Haringsee II (Sungur).

Samstag, 16:30 Uhr: Pellendorf - Michelstetten (Rosenmayr), 17:30 Uhr: Großkadolz - Haugsdorf (Rath), Prinzendorf - Neuruppersdorf (Bajric).

Sonntag, 17:30 Uhr: Gnadendorf - SG Dürnkrut/Jedenspeigen II (Pelic), 18:30 Uhr: Schletz - Klein-Harras (Cizmecioglu).