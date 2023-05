Mittelständler fürs Spitzenduo, direkte Duelle im Keller

Noch knapp einen Monat dauert es, bis in Klein-Harras das Endspiel um den Titel gegen Großkadolz steigen könnte. Nach einigen Kantersiegen gilt es für das Duo jetzt aber, die Schlagzahl zu erhöhen. Klein-Harras muss am Muttertag nach Gnadendorf, Vereinsadmin Rene Schubert erwartet sich keine leichte Partie: „Sie sind extrem kampfbetont, wir tun uns dort immer schwer. Wichtig sind die drei Punkte“. Tatsächlich konnte Gnadendorf zwei der letzten drei direkten Duelle zuhause gewinnen, im vergangenen Frühjahr gab es ein 2:3. Richtige Vorfreude kommt bei UFC-Trainer Marko Madner trotzdem nicht auf: „Nach Klein-Harras kommen die Gegner, wo wir punkten müssen. Zur Zeit ist der Wurm drinnen“.

Beim großen Klein-Harraser Rivalen Großkadolz sieht Trainer Ernest Gartler „nur mehr schwere Aufgaben“. Schließlich geht es am Samstag zur SG Hüttendorf/Paasdorf, am Mittwoch dann nach Michelstetten. Die Strehwitzer-Elf gewann im Frühjahr immerhin fünf aus sieben Partien, zudem sollte Einser-Goalie Raphael Neckam zurückkommen. Michelstetten trifft schon am Freitag auf Neuruppersdorf, Trainer Roman Haas ist auf Belastungssteuerung aus: „Ich hoffe, dass wir die Partie schnell in den Griff kriegen, damit die Jungen Spielpraxis bekommen. Gegen Großkadolz werden wir ein bisschen umstellen. Wir wollen gegen sie gewinnen, obwohl wir Klein-Harras nicht zum Meister machen wollen“.

Haugsdorfs Ziel: Vor Michelstetten bleiben und Großkadolz schlagen

Der Dritte Haugsdorf, der im Frühjahr nur gegen Klein-Harras Punkte liegen ließ, muss nach Schletz. Trainer Bernhard Diem warnt: „Gegen Schletz ist es immer ungut zu spielen. Aber die Statistik spricht klar für uns“. Tatsächlich gewann man alle fünf bisherigen Aufeinandertreffen und kassierte dabei nur ein Tor. Diem nennt auch ein klares Ziel für die restliche Saison: „Vor Michelstetten bleiben und das Derby in Großkadolz gewinnen. Da braucht der Nachbar nicht Meister werden“. USC-Trainer Josef Schodl haderte nach dem 2:3 gegen die SG Hüttendorf/Paasdorf mit unnötigen Gegentoren, er ist sich vor der anstehenden Partie sicher: „Leichter wird es nicht“.

Die Teams auf den Rängen acht bis elf treffen im direkten Duell aufeinander und wittern die Chance, kräftig anzuschreiben. In Pellendorf herrscht nach der gelungenen Aufholjagd bei Haringsee II in der Vorwoche Euphorie, Spielertrainer Raffael Lang hofft darauf, gegen die SG Dürnkrut/Jedenspeigen II zum zweiten Mal im Frühjahr anzuschreiben: „Das Hinspiel haben wir ganz knapp verloren, es ist sicher was drinnen“. Allerdings sind Lang selbst, Emre Celik und Adel Memic gesperrt. Der Trainer der Spielgemeinschaft, Martin Hörstlhofer, bleibt bescheiden: „Von der Tabelle her sind wir schon Favorit, aber wir dürfen sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ab Platz sechs kann wirklich jeder jeden schlagen."

Mit zwei Gesperrten ins Duell mit Prinzendorf

Ebenfalls nach Punkten lechzen Prinzendorf und Haringsee II, die jeweils bei drei Zählern im Frühjahr halten. Eine Wiederholung des 9:2 für die Konar-Elf im Herbst scheint eher unwahrscheinlich, zumal Roman Nositzka und Christopher Massak gesperrt sind. Auch Prinzendorfs Obmann-Stellvertreter Martin Schwarz rechnet mit einer engeren Partie: „Damals haben sie uns am falschen Fuß erwischt“.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19 Uhr: Michelstetten - Neuruppersdorf (Bernold).

Samstag, 16.30 Uhr: Pellendorf - SG Dürnkrut/Jedenspeigen II (Cizmecioglu), Prinzendorf - Haringsee II (Rosenmayr), SG Hüttendorf/Paasdorf - Großkadolz (Andric), Schletz - Haugsdorf (Dye).

Sonntag, 16.30 Uhr: Gnadendorf - Klein Harras (K. Veselka).