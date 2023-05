Nach der Pflichterfüllung kommt der Bonus

Eigentlich wäre am Wochenende frei gewesen, zwei Duelle finden dennoch statt. Zum einen das Spiel zwischen Schletz und der SG Dürnkrut/Jedenspeigen II, das ursprünglich Teil der ersten Frühjahrsrunde war. Nach den Erfolgen gegen Pellendorf und Prinzendorf sieht Martin Hörstlhofer, der Trainer des Achtplatzierten, den letzten drei Aufeinandertreffen mit den Teams auf den Tabellenrängen fünf bis sieben entspannt entgegen: „Die Pflicht ist mit den zwei Siegen erfüllt, was jetzt kommt ist nur mehr Bonus. Ich rechne mit einem Spiel auf Augenhöhe“. Bei der Schodl-Elf zeigt die Formkurve nach zuletzt drei Niederlagen in Folge nach unten.

Am Sonntag bestreitet Haugsdorf die vorgezogene Partie der letzten Runde gegen Pellendorf. Die Diem-Elf startete nach der Niederlage gegen Klein-Harras zum Frühjahrsauftakt eine Siegesserie, die mittlerweile acht Runden andauernd, Michelstetten wurde beim 7:1 in der Vorwoche regelrecht überrollt. Pellendorf-Spielertrainer Raffael Lang ist nach dem klaren 7:2-Erfolg in Neuruppersdorf aber durchaus selbstbewusst: „Wir sind dann wieder ziemlich vollzählig und werden versuchen, dass wir punkten“. Die fünf bisherigen direkten Duelle gingen alle an den AFC, beim 0:2 im Herbst hielt Pellendorf aber bis zur 82. Minute einen Zähler.

Die Spiele im Überblick

Samstag, 16:30 Uhr: Schletz - SG Dürnkrut/Jedenspeigen II (Gogadze).

Sonntag, 17 Uhr: Haugsdorf - Pellendorf (Krzalic).