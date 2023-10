Nach „inakzeptabel Leistung“ wartet der Tabellenführer

„Die Leistung war sehr schlecht, eigentlich inakzeptabel“, wurde der Schletzer Coach Robert Ingartler nach der Niederlage in der Vorwoche deutlich. Nach einer frühen Führung kam kaum noch etwas vom USC. „Wir zeigen derzeit leider zwei Gesichter“, erinnert Ingartler daran, dass seine Mannschaft zuvor durchaus überzeugen konnte. Für das Duell in Haugsdorf erwartet sich der Übungsleiter deshalb auch eine deutlichen Leistungsanstieg, immerhin konnte man dem Tabellenführer im Hinspiel über weite Teile Paroli bieten.

Resilientes Michelstetten will dranbleiben

Der Blick der Haas-Elf geht nach vorne. Nach der 1:3-Niederlage gegen Haugsdorf gastiert am Freitagabend Haringsee II in Michelstetten. „Die Meisterschaft ist noch lange nicht dabei, wir geben nicht auf“, kündigte UFC-Trainer Roman Haas an. Damit dies auch Realität wird, muss ein Sieg gegen den SVH II her.

Neuruppersdorf hat nach dem Remis im Kellerduell wieder eine Mammutaufgabe vor der Brust. Man trifft auf die SG Hüttendorf/Paasdorf. Die Mannen von Erich Strehwitzer konnten in der Vorwoche zwar auch nicht gewinnen, spielten aber immerhin 30 Minuten in Unterzahl. Der Gelb-Rot-Gesperrte Simon Adami wird seinen Hüttendorfern für das Duell mit dem Tabellenschlusslicht fehlen.

Abgeschlossen wird die 11. Runde vom Aufeinandertreffen von Gnadendorf und Prinzendorf. Bei Ersteren wird Spielertrainer Marko Madner aufgrund einer Knie-OP fehlen, war aber nach dem Sieg über Schletz positiv gestimmt: „Die Leistung war top. Gegen Prinzendorf müssen wir das natürlich bestätigen. Für mich war es heuer das letzte Match, aber nach dem Eingriff bin ich dann hoffentlich endlich wieder schmerzfrei.“

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 19 Uhr: Michelstetten - Haringsee II (Veselka).

Samstag, 15 Uhr: Neuruppersdorf - SG Hüttendorf/Paasdorf (Göschl).

Sonntag, 15 Uhr: Gnadendorf - Prinzendorf (Mujic), Haugsdorf - Schletz (Steininger).