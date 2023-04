Schletz will Derbyfluch beenden

Werbung

Am 25. März 2017 gewann Schletz vor 300 Zuschauern mit 2:1 zum bis dato letzten Mal gegen Michelstetten. Seitdem gab es gegen das Team von Roman Haas in zehn Derbys zehn Niederlagen. Gelingt es den Schletzern, diesmal wieder anzuschreiben? Der Frühjahrsauftakt gegen Neuruppersdorf wurde mit 8:2 gewonnen, aber Trainer Josef Schodl bleibt bescheiden: „Wir wollen uns gut verkaufen und unser Bestes geben“. Der Rivale Michelstetten machte es gegen Gnadendorf und Hüttendorf/Paasdorf zweimal spannend, setzte sich aber jeweils knapp durch.

Wenig Spannung verspricht der Papierform nach das Duell zwischen Spitzenreiter Großkadolz und Schlusslicht Neuruppersdorf. Drei von vier direkten Duellen endeten fürs Team von Kevin Schuckert in einer zweistelligen Blamage, mit einem 0:4 wie im Herbst könnte er wohl gut leben. „Wir schauen dass wir nicht hoch abgeschossen werden“, so der Spielertrainer, der dieses Ziel mit einer Leistung wie in den ersten 70 Minuten gegen Schletz für realistisch hält. „Nichts verschreien“ will sein Gegenüber Ernest Gartler, da Petr Polacek nach dem 9:0 gegen die SG Dürnkrut/Jedenspeigen II angeschlagen war. Alles andere als ein Sieg des USV wäre trotzdem eine Sensation.

Die Marchfelder müssen am Ostersonntag nach Haugsdorf

Nach der Klatsche in der Vorwoche trifft die SG Dürnkrut/Jedenspeigen II nun auf Klein-Harras. Im Herbst konnte man die Wanderer-Elf fordern und verlor knapp mit 1:2, das Rückspiel soll, zumindest wenn es nach USV-Vereinsadmin Rene Schubert geht, weniger spannend werden: „Zuhause sind wir schon eine Macht“. Von den drei zuletzt gesperrten Spielern kehrt zumindest Marko Sretenovic zurück. Vorwochengegner Haringsee II muss in den hohen Norden nach Haugsdorf (Distanz: 102 Kilometer), Trainer Rupert Konar befürchtet Ausfälle: „Der Ostersonntag ist ein schwieriger Termin, wir sind alle Familienväter“. Es ist für sein Team das letzte von drei Auftaktspielen gegen Top-Vier-Teams.

Ebenfalls am Sonntag empfängt Gnadendorf Prinzendorf, beide Teams halten nach zwei Frühjahrspartien bei drei Punkten. UFC-Spielertrainer Marko Madner gibt einen Sieg als Ziel aus, er wolle gegen die Teams, die in der Tabelle hinter Gnadendorf liegen, auf jeden Fall gewinnen. Auch Prinzendorfs Obmann-Stellvertreter Martin Schwarz erwartet sich mehr als beim 0:6 gegen Haugsdorf, Sorgenfalten bereitet ihm aber die Tormannposition: Bernd Tauder und Dean Vuckovic sind verletzt, Marcus Hecht, der vergangene Woche in die Bresche sprang, fällt möglicherweise ebenfalls aus.

Pellendorf will die ersten Punkte im Frühjahr holen

Auf die ersten Zähler im Frühjahr hofft nach zwei Niederlagen zum Auftakt auch Pellendorf, das die SG Hüttendorf/Paasdorf empfängt. USV-Spielertrainer Raffael Lang haderte beim 1:5 gegen Gnadendorf mit dem Spielverlauf und dem Unparteiischen, der Semir Memic vom Feld schickte. „Der Semir ist gesperrt und daher werde ich wohl in die Innenverteidigung rücken. Vielleicht haben wir diesmal das Glück auf unserer Seite“, so Lang. Auf das Glück auf der eigenen Seite werden aber auch die Gäste diesmal hoffen, schließlich stand man nach der Michelstetten-Partie trotz einer Führung bis zur 88. Minute am Ende ohne Punkte da.

Die Spiele im Überblick:

Samstag, 14:30 Uhr: Großkadolz – Neuruppersdorf (Barmaksiz). 16:30 Uhr: Klein-Harras – SG Dürnkrut/Jedenspeigen II (Bernhard), Pellendorf – SG Hüttendorf/Paasdorf (Köroglu).

Sonntag, 16:30 Uhr: Gnadendorf – Prinzendorf (Sen), Haugsdorf – Haringsee II (Tarhan), Schletz – Michelstetten (Baston-Ciobanu).