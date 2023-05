Titelkampf im Gleichschritt

Die Großkadolzer erwarten am Samstag (16:30) Gnadendorf. Zeitgleich trifft Klein-Harras auf den SC Prinzendorf. Für die Spitzenmannschaften sind es auf dem Papier Duelle, die machbar sein sollten. SCG-Trainer Ernest Gartler glaubt an sein Team, auch weil ihm die Mentalität seiner Mannen derzeit gefällt: „Die Spieler sind sehr fokssiert und die Einstellung ist auch super.“ Für USV-Vereinsadmin Rene Schubert wird es in Puncto Titel auf eine Sache nicht ankommen : „Wir treten jedem Gegner mit Respekt entgegen. Wichtig sind die drei Punkte, aber wir wollen niemanden demoralisieren. Die Tordifferenz wird nicht die Meisterschaft entscheiden.“

Während bei den Prinzendorfern vier Spieler (Dragan Puselja, Kevin Mann, Michael Lifka und Martin Schwarz) zurückkehren, wird Gnadendorf tunlichst vermeiden wollen zum zweiten Mal in Folge unter die Räder zu kommen. In der Vorwoche unterlag die Madner-Elf 0:9 in Haugsdorf. Der AFC empfängt am Samstagmittag den Tabellenletzten aus Neuruppersdorf. Übungsleiter Bernhard Diem kündigte Rotationen an: „Wir werden ein bisschen durchmischen. Chmela und Messmer haben beide Oberschenkelprobleme. Alles andere als ein Dreier würde mich überraschen.“

Schmatzberger will Platz fünf fixieren

Die SG Hüttendorf/Paasdorf verkaufte sich am vergangenen Wochenende teuer gegen Haugsdorf, gewann unter der Woche deutlich beim SC Prinzendorf. Nun soll der zweite Auswärtssieg in Serie folgen. Obmann Peter Schmatzberger blickte vor der Schletz-Partie genau auf die Tabelle: „Mit einem Sieg wären wir fix fünfter. Mit einer Niederlage wird's um Platz fünf nochmal spannend".

Krisengipfel in Haringsee

Nachdem Haringsee II von Michelstetten mit 17:0 abgeschossen wurde, gab Coach Rupert Konar zu: „Wir waren chancenlos. Der Speed hat uns gefehlt, wir sind nicht ins Spiel gekommen. Es war ein rabenschwarzer Tag.“ Mit drei geholten Punkten im Frühjahr ist die Lage nicht rosig bei den Haringseern. Noch schlechter sieht es tatsächlich beim USC Pellendorf aus. Die Lang-Elf konnte in der Rückrunde noch gar nicht punkten. Tabellarisch und formmäßig ist der SVH II also Favorit. Konar stellte sich dagegen: „Nach einer 17:0 Niederlage ist man nie Favorit.“

Abgeschlossen wird der 18. Spieltag vom Duell zwischen der Spielgemeinschaft Dürnkrut/Jedenspeigen II gegen Michelstetten. Das Hinspiel entschied die Haas-Elf mit 4:0 für sich.

Die Spiele im Überblick:

Samstag, 12 Uhr: Haugsdorf - Neuruppersdorf; 16.30 Uhr: Großkadolz - Gnadendorf (Mona), Klein Harras - Prinzendorf (J. Strasser), SG Dürnkrut/Jedenspeigen II - Michelstetten (Iskender).

Sonntag, 16.30 Uhr: Haringsee II - Pellendorf (Bidzinahsvili), Schletz - SG Hüttendorf/Paasdorf (Burcoiu).